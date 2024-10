El reconocido cantautor Joaquín Sabina invita a visitar exposición de destacada pintora chilena María José Romero

La artista estará exponiendo la colección "Retratos de familia" en el Museo Ralli de Vitacura. La muestra está compuesta por 14 obras -de gran y mediano formato- en óleo sobre tela, creadas desde el 2022 a la fecha y 3 esculturas en cerámica gres. Y estará disponible desde el 9 de octubre al 14 de diciembre.

“Sus cuadros forman parte de mi entorno más querido y le mando un beso grande lleno de admiración”.

Con estas palabras, el destacado poeta y cantautor español, Joaquín Sabina invita a la ciudadanía chilena a visitar la exposición de la destacada pintora nacional María José Romero.

La artista estará exponiendo la colección “Retratos de familia” en el Museo Ralli de Vitacura. La muestra está compuesta por 14 obras -de gran y mediano formato- en óleo sobre tela, creadas desde el 2022 a la fecha y 3 esculturas en cerámica gres. Y estará disponible desde el 9 de octubre al 14 de diciembre.

Sabida, en un video de poco más de un minuto de duración, cuenta su relación con la chilena y cómo su arte lo “deslumbró”.

“Hace alrededor de 40 años iba yo paseando al azar como suelo por Santiago de Chile y de pronto vi algo que no sé si era una tienda normal, pero que a mí me pareció una galería de arte porque había dos cuadros que me deslumbraron como deslumbran las cosas mágicas e inesperadas”, comenzó contando.

Sobre los cuadros, Sabina reveló que “son dos desnudos de chicas y tienen un acento tan personal y tan único que no me desprendería de ellos por nada del mundo”.

El músico español agregó que “me los compré los dos y viven conmigo desde entonces, son cuadros de María José Romero y lo cuento porque sé que va a estar exponiendo en el Museo Ralli a partir del 8 de Octubre”.

Pero no fue la única anécdota que Sabina contó: “Años después un día me mandó este retrato que ven ustedes ahí atrás, por todo eso sus cuadros forman parte de mi entorno más querido y le mando un beso grande lleno de admiración”.