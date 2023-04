(CNN) – El músico Ed Sheeran tocó la guitarra y cantó en el estrado este jueves como parte de su testimonio en un juicio por infracción de derechos de autor sobre si su sencillo Thinking Out Loud copió la canción clásica de Marvin Gaye Let’s Get It On.

¿Por qué lo hizo?

Sheeran interpretó la primera línea de Thinking Out Loud en un intento de refutar el testimonio del testigo experto del demandante, Alexander Stewart.

Stewart es un experto en música llamado por los demandantes. Este miércoles, Stewart afirmó que los acordes que tocó Sheeran en los primeros 24 segundos de la canción eran “prácticamente idénticos” a Let’s Get It On.

Sheeran negó haber tocado los acordes de la forma en que lo describió Stewart y tocó las dos versiones para mostrar la diferencia.

“Ayuda a su argumento, obviamente”, dijo Sheeran. “Funciona muy, muy, bien para él, pero no es la verdad”.

¿Qué pasó en la sesión del martes?

Sheeran fue llamado brevemente a testificar este martes por la abogada Keisha Rice, quien representa a los herederos de Ed Townsend, quien coescribió la canción Let’s Get It On con Marvin Gaye.

Durante su testimonio anterior, el músico dijo que la idea de crear el popurrí era “probablemente mía”. Dijo que, si de hecho hubiera copiado Let’s Get It On, entonces “habría sido un idiota por pararse en el escenario frente a 20.000 personas”.

Los abogados defensores no interrogaron a Sheeran este martes.

Sheeran está acusado de copiar Let’s Get It On de los herederos de Ed Townsend, quien coescribió el éxito de 1973 con Gaye. La hija de Townsend, Kathryn Townsend Griffin, la hermana Helen McDonald y el fondo de la herencia de su exesposa, Cherrigale Townsend, son los demandantes enumerados en el caso “Thinking Out Loud”. Gaye murió en 1984 y Townsend murió en 2003.

El equipo legal de Sheeran argumentó a lo largo de la semana que los sonidos usados ​​en ambas canciones son comunes en la música pop.

En su declaración de apertura este martes, el abogado de Townsend, Ben Crump, señaló que Sheeran tocó su balada y la canción de Gaye en un popurrí durante un concierto, y calificó el momento como una “pistola humeante”