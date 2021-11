Justo antes de que el ritmo de la vida cambiara de golpe para todo el mundo, el quinteto australiano Sticky Fingers venía a toda velocidad acaparando seguidores al otro extremo del Pacífico.

El grupo cuyo nombre rescata el mítico noveno álbum de los Rolling Stones, logró buena química con su público latinoamericano y curiosamente, una muy particular con la audiencia chilena.

La propuesta de este grupo de Sidney que recoge rock, indie, reggae y pop, comenzó a ser exigida con cada vez más fuerza en territorio local y así fue como finalmente debutaron en nuestro país en 2019.

Un año mas tarde los autores de How To Fly se repetirían el plato, presentándose en la Blondie en solitario en el marco del lanzamiento de su álbum Yours To Keep (2019).

Lee también: #FreeBritney: La tutela de la cantante podría llegar a su fin este viernes

Dos años y una crisis sanitaria mundial después, la agrupación está lista para volver a los escenarios, y si las cosas siguen mejorando, podrían volver a nuestro país para presentar lo que será su quinto álbum de estudio We Can Make The World Glow.

Según detalló el propio vocalista y líder de Sticky Fingers, Dylan Frost, en conversación con la revista local CanchaGeneral, esta nueva etapa musical de la banda refleja una cohesión artística y profesional, tras cerca de 15 años de trayectoria.

“Siento que en los álbumes anteriores las canciones no eran tan concretas, sino que como que flotaban en la estratosfera, se dejaban llevar, como que levitaban en el cosmos. Este álbum es muy directo y desafiante en cuanto a las letras“, explica.

El compositor explicó que esta maduración también se proyecta en el sonido, uno mucho más concreto y “a tierra” que sus trabajos anteriores. Esto último se evidencia en los tres adelantos que hemos conocido hasta la fecha.

Lee también: “It’s the music that we choose”: Gorillaz anunció su regreso a Chile para mayo del 2022 en el Movistar Arena

We can make the world glow, Saves the Day y My Rush, son los sencillos que la banda liberó hace pocos días y tanto en su nivel de producción, como en su musicalidad, se puede sentir esa claridad y enfoque que recuerda ya muy de lejos a sus primeros cortes de aura más Lo-Fi.

“Los solos de guitarra de Seamus (guitarrista líder) son muy sólidos y poderosos. Creo que este álbum regresa a las raíces de Sticky Fingers, pero de manera más madura, es un sonido más maduro que envejece tan bien como lo hace un buen whisky“, reflexiona.

Esta evolución artística es al mismo tiempo una suerte de catarsis espiritual para los músicos. Ya que, al igual que para todo el mundo, los días de encierro fueron un cambio de paradigma que la banda pudo materializar en canciones hambrientas de nuevas experiencias.

“Todos experimentamos una especie de crisis existencial masiva. No es fácil tener que sentarte contigo mismo y enfrentar tus propios demonios. Para mí ha sido algo maravilloso. Como artista me ayudó a enfrentar muchas cosas que no había enfrentado en el pasado y poder plasmarlo en el papel e incluirlo en la música, me ayudó muchísimo”, sinceró.

Lee también: Asociaciones de Música Chilena envían carta a la alcaldesa de Santiago y su concejo para realizar el Lollapalooza

Frost aprovechó de recordar su paso por nuestro país, una aventura que resultó ser a lo menos, agitada. En el verano de 2019 Sticky Fingers se presentó por primera vez en la capital, encabezando el festival Colors Night Lives junto a Wiz Khalifa.

“Fue extraño, porque mientras viajábamos al avión, nos chocó un camión por el lado y es como que el universo me decía: ‘oye, cálmate un poco’, pero yo dije: ‘a la mierda, vamos’, y me subí al avión hacia Chile. Apenas tocamos tierra, el amor que había era increíble. Los fans estaban ahí, no sé, nos impactó muchísimo. Fue algo muy loco”, afirmó el cantante.

En la banda aseguran que a penas toda la locura del COVID permita retomar las giras a mayor escala, volverán para reecontrarse con sus fans en Chile: “creo que una vez que lleguemos allí, no regresaremos (a Sidney). Es decir, ansiamos muchísimo poder regresar. Definitivamente está en nuestros planes volver“.