Durante este sábado, se desarrolló la DC Fandome, una convención virtual celebrada, especialmente, por fanáticos del “Multiverso DC” y que, como de costumbre, trajo consigo numerosas novedades.

Una de las revelaciones más importantes tuvo relación con la producción denominada Black Adam, cuya historia es considerada como una némesis de Shazam y que se espera sea estrenada en julio de 2022.

La cinta, que hasta antes de la DC Fandome no contaba con ningún tipo de trailer oficial, tuvo su espacio en el evento y qué mejor manera que hacerlo de la mano de quien interpretará al protagonista del film, el icónico actor estadounidense Dwayne Johnson, que de paso elevó las expectativas de los fanáticos al revelar que interpretar a Black Adam fue un ofrecimiento que aceptó de manera muy especial.

Johnson sorprendió a todos cuando, a través de un video, reveló que “este es uno de los proyectos que llega una vez en la vida… y la verdad que yo nací para interpretar a Black Adam“, por lo que se espera ver al emblemático luchador en una de sus mejores interpretaciones pues, a todas luces y según sus palabras, parece haberle acomodarle bastante.

Actualmente, la película se encuentra en periodo de post-producción y se dirige bajo las órdenes de Jaume Collet-Serra, que ya trabajó con Johnson en Jungle Cruise.

El actor usó su cuenta de Twitter para mostrar pormenores de la esperada cinta junto al trailer del que todos los fans del universo DC están hablando, el clip ya ha superado los dos millones de reproducción en la red social.

“Damas y caballeros… Disfrute de su primer vistazo exclusivo mundial. Es despiadado. Es imparable. Él es la razón por la que la jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar“, escribió Johnson.

Ladies & gents…

Enjoy your WORLD EXCLUSIVE first look⚡️

He is ruthless.

He is unstoppable.

He is the reason the hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

He is #BLACKADAM

The Man in Black has come around…#DCFanDome@SevenBucksProd@flynnpictureco pic.twitter.com/nv4oRmaLlq

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 16, 2021