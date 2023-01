El martes se dio a conocer la lista de los nominados de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas para la entrega número 95 de los Premios Oscar.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre, ubicado en Los Ángeles, California.

Entre la variedad de películas nominadas, la favorita para llevarse más de una estatuilla es Everything Everywhere All at Once o Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que lidera con 11 nominaciones.

Si aún no has visto esta u otras cintas nominadas, a continuación te contamos dónde las puedes encontrar.

¿Dónde ver las nominadas a Mejor Película?

Everything Everywhere All at Once: Se puede arrendar por $2.990 en Apple+.

All Quiet On The Western Front: La puedes encontrar en Netflix.

Avatar: The Way Of Water: Actualmente está en los cines.

Elvis: HBO Max.

The Fabelmans: Se estrenará en los cines nacionales el 9 de febrero.

TÁR: Se estrenó este 26 de enero en los cines.

Top Gun Maverick: Star+ y Paramount+.

Triangle of Sadness: Se estrena en cines nacionales el 23 de febrero.

Women Talking: Tiene fecha de estreno en cines el 23 de febrero.

The Banshees of Inisherin: Se estrena en los cines el próximo 2 de febrero.

¿Dónde ver las otras películas nominadas a los Oscar 2023?

The Whale: Se estrena en cines chilenos el próximo 9 de marzo, pero el Festival de Cine UC la emitirá este sábado 28 de enero de manera gratuita.

Black Panther: Wakanda Forever: Está en todos los cines y llega a Disney+ el 1 de febrero.

The Batman: HBO Max.

Babylon: Actualmente en los cines.

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse: Corto animado disponible en Apple Tv.

Blonde: Netflix.

To Leslie: Amazon Prime.

Aftersun: Centro Arte Alameda.

Glass Onion: A Knives Out Mystery: Netflix.

Bardo, Falsa crónica de unas Cuantas Verdades: Netflix.

Gato con Botas, el último deseo: En cines.