Netflix estrenará un documental sobre el polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el Mundial femenino

El trabajo audiovisual recoge testimonios inéditos de las jugadoras de la selección española; quienes no solo lograron la victoria en la Copa Mundial Femenina de Fútbol en 2023, sino que también protagonizaron un momento clave de la lucha por la igualdad en el deporte.

Netflix anunció el estreno mundial de su nuevo documental: Se acabó: El beso que cambió el fútbol español.

Bajo la producción de You First Originals y dirección de Joanna Pardos,, el proyecto aborda los eventos que marcaron un antes y un después en el fútbol femenino tras la victoria de España en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023.

¿Su enfoque particular? El polémico episodio que involucró al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y la jugadora Jenni Hermoso.

Este incidente, que tuvo lugar mientras España celebraba su victoria sobre Inglaterra, desató una amplia condena y desencadenó un movimiento social en defensa de los derechos de las mujeres en el deporte, bajo el lema #SeAcabó.

Lee también: Luis Rubiales fue detenido e interrogado en su llegada a España por presuntos casos de corrupción en la Federación de Fútbol

Posteriormente, la frase en cuestión se convirtió en el símbolo de un rechazo a los comportamientos inapropiados y de una exigencia de respeto y equidad dentro del fútbol.

Dentro de esa misma línea, el documental, profundiza en las vivencias de figuras como la propia Jenni Hermoso y sus compañeras Alexia Putellas, Irene Paredes y Aitana Bonmatí; quienes, por primera vez, relatan los eventos que generaron un movimiento social de alcance global.

Asimismo, a través de entrevistas y material exclusivo, presenta “el extraordinario camino que recorrieron las jugadoras para ganar la copa más difícil de todas y sentar las bases de una nueva generación de fútbol”, según adelanta la compañía de streaming.

El estreno de It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football está contemplado para el próximo 1 de noviembre.