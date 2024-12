Disney elimina la trama transgénero de “Win or Lose”, su nueva serie animada

La decisión, tomada meses antes del estreno en Disney+ el 19 de febrero, refleja un cambio en el enfoque del gigante del entretenimiento hacia temas controvertidos, mientras enfrenta presiones sociales y políticas.

(CNN) — Disney eliminó una trama sobre identidad de género de su nueva serie animada Win or Lose antes de su estreno. eliminó una trama sobre identidad de género de su nueva serie animada Win or Lose

La serie animada original del estudio Pixar, propiedad de Disney, se centra en un equipo mixto de sóftbol de una escuela secundaria, los Pickles, en la preparación para el juego de campeonato del grupo. Cada uno de los ocho episodios de la serie, que comenzarán a emitirse en Disney+ el 19 de febrero, se centrará en un miembro diferente de los Pickles.

Aunque la trama relacionada con la identidad de género ya no se incluirá, el personaje permanecerá en la serie, dijo a CNN una persona familiarizada con el asunto, agregando que la decisión de eliminar ese punto de la trama se tomó hace un par de meses. Sin embargo, el anuncio no es tan simple como tachar líneas de un guion, ya que el diálogo del personaje ya se grabó.

“Cuando se trata de contenido animado para una audiencia más joven, reconocemos que muchos padres preferirían discutir ciertos temas con sus hijos en sus propios términos y tiempo”, dijo Disney en un comunicado.

La decisión fue reportada por primera vez por The Hollywood Reporter.

El anuncio se produce después de la reelección del expresidente Donald Trump, quien ha criticado las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que se convirtió en una causa célebre de la derecha. En respuesta a la presión y amenazas en línea, muchas empresas han realizado recientemente cambios en sus políticas de DEI.

Cuando se le preguntó si la decisión de Disney de eliminar la trama transgender de Win or Lose podría interpretarse como un distanciamiento de las iniciativas de diversidad en anticipación a una segunda administración de Trump, la compañía se negó a comentar.

A principios de este año, el CEO de Disney, Bob Iger, dijo a CNBC que el gigante del entretenimiento no está interesado en enviar mensajes en sus programas o películas.

“El término ‘woke’ se usa de manera bastante liberal”, dijo Iger. “Creo que mucha gente ni siquiera entiende realmente lo que significa. La conclusión es que infundir mensajes como una especie de prioridad número uno en nuestras películas y programas de televisión no es lo que hacemos. Necesitan ser entretenidos”.

La aceptación por parte de Disney de elencos y tramas diversas ha generado controversia en el pasado.

La precuela de “Toy Story” de 2022, “Lightyear,” presentó una relación y un beso entre personas del mismo sexo en una película clasificada como PG dirigida a audiencias más jóvenes. Sin embargo, el beso casi no llegó a la pantalla grande después de que los ejecutivos de Disney decidieran cortar la escena, lo que provocó indignación entre el personal de Pixar. Finalmente, el beso entre personas del mismo sexo fue restaurado, pero la película recibió críticas de los conservadores y fue prohibida en más de una decena de países de Medio Oriente y Asia.

El Reino Mágico también incluyó representación LGBTQ en sus películas para adultos, entre ellas “Pose” de FX, “Agatha All Along” de Marvel y “All of Us Strangers” de Searchlight Pictures.

Después de que Florida promulgara una ley que los críticos etiquetaron como “No Digas Gay” en 2022, la tardía oposición del entonces jefe de Disney, Bob Chapek, contra la legislación provocó una ola de reacciones de figuras de los medios de derecha, que retrataron a la compañía como una organización “woke” que busca “adoctrinar” a los niños con lo que caracterizaron como una agenda LGBTQ radical.

Desde su regreso al mando, Iger dejó claro que los creadores han “perdido de vista” cuál debería ser su principal objetivo. Hablando en la Cumbre DealBook el año pasado, el jefe de Disney dijo que el mandato de la compañía es entretener a las audiencias, no defender derechos.

“Me gusta poder hacer eso, entretener, y si puedes infundirlo con mensajes positivos y tener un buen impacto en el mundo, fantástico, pero ese no debería ser el objetivo,” dijo Iger. “Cuando regresé, lo que realmente he tratado de hacer es volver a nuestras raíces, que es, recuerden, tenemos que entretener primero: no se trata de mensajes”.