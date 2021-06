Diana Ross regresó este jueves con su primer material de estudio tras 15 años con el estreno de Thank You, single que será parte de un nuevo álbum titulado con el mismo nombre.

Con un lanzamiento fijado para los próximos meses y grabado en el estudio de su casa, Thank You ofrece un mensaje inclusivo de amor y unión con canciones de felicidad, aprecio y alegría, con las que la artista llama al sentimiento de que estamos en esto todos juntos.

La cantante señaló sobre su nuevo trabajo que “esta colección de canciones es mi regalo para ustedes con aprecio y amor. Estoy eternamente agradecida de haber tenido la oportunidad de grabar esta música gloriosa en este momento”.

Ross coescribió y colaboró en las 13 canciones junto con compositores y productores galardonados, entre ellos, Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler, Jimmy Napes, Tayla Parx, Fred White y Nathanial Ledgewick.

1. Thank You

2. If the World Just Danced

3. All Is Well

4. In Your Heart

5. Just In Case

6. The Answers Always Love

7. Let’s Do It

8. I Still Believe

9. Count On Me

10. Tomorrow

11. Beautiful Love

12. Time To Call

13. Come Together