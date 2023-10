El Día de la Música Chilena 2023 llega con importantes novedades. A las cuatro maratones de eventos en vivo agendadas para este fin de semana por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), se suman dos shows callejeros en Providencia para este miércoles 4 de octubre, fecha en que se celebra oficialmente la festividad y que coincide con el 106° natalicio de Violeta Parra.

Loyaltty, una de las revelaciones de la música urbana actual, y la experimentada Javiera Parra, serán las encargadas de dar el vamos a los festejos, con presentaciones agendadas para las 12:30 y 13:15 horas, respectivamente. Ambas tendrán lugar en las escalinatas del frontis de la Fundación Cultural de Providencia (Av. Nueva Providencia 1995, salida Metro Pedro de Valdivia).

Ajustes por cortes de agua

Los shows que habían sido anunciados para este fin de semana experimentaron reajustes a causa del masivo corte de agua programado por parte de la empresa Aguas Andinas.

La extensa zona de corte incluye el lugar de emplazamiento de la Sala SCD Bellavista en la comuna de Recoleta, razón por la cual los shows correspondientes a la maratón de música de raíz anunciada inicialmente para ese día, se reprogramaron para el feriado del lunes 9.

El itinerario para el lunes incluye las presentaciones de Belencha (13:00), Entrama (15:00), Mario Rojas y la Feliz Ortiz (17:00) y La Chinganera (19:00).

Quienes hayan retirado tickets para la fecha original de esos shows, podrán usarlos el lunes 9, mientras que el llamado a quienes no puedan asistir es a dar aviso y devolver el cupo, de modo que otras personas sí puedan hacer uso de la entrada gratuita.

El resto de las jornadas continúa tal como en la planificación original, arrancando el sábado 7 de octubre en Sala SCD Egaña (ubicada en el sector Terrazas del Mall Plaza Egaña) con sonidos urbanos, a cargo de Mamma Soul (13:00), De Kiruza (15:00), Liricistas (17:00), Soulfia (19:00) y Quique Neira (21:00).

El domingo 8, en tanto, el mismo recinto recibirá las más diversas expresiones del Pop, junto a Karla Grunewaldt (13:00), Dulce y Agraz (15:00), Javier Barría (17:00), Rock Tour 80’s, proyecto impulsado por Álvaro Scaramelli, Pancho Puelma y los fundadores de Viena, Aterrizaje Forzoso y Valija Diplomática (19:00), para cerrar con We are the Grand (21:00). Ese mismo día, la Sala SCD Bellavista estará orientada a los sonidos tropicales, junto a Camiseta 22 (13:00), Juanito Ayala (15:00), Tomo Como Rey (17:00), Paula Rivas (19:00) y la Orquesta Huambaly (21:00).

A todos los shows se podrá acceder mediante la presentación de tickets a costo cero, que los asistentes deben descargar previamente en la plataforma Eventrid.