La comediante Belén Mora realizó un descargo a través de redes sociales, donde emplazó a sus colegas humoristas y a todos quienes no la habrían apoyado tras su bullado paso por el Festival de Viña.

“Gracias a los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí. A los que me utilizaron, gracias. Gracias a los compañeros comediantes que desaparecieron casi tan rápido como antes me pedían abrir un show”, escribió Mora en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it”, concluyó.

Posteriormente, la comediante borró la publicación. Si bien no mencionó a ningún colega en específico, cabe recordar que Fabrizio Copano aludió directamente a Mora en su rutina, al mencionar que Gonzalo Valenzuela era un buen actor al reírse del “chiste de la ensalada”.

“No la preparé para este público en especial”

Tras su cuestionada presentación, la comediante señaló que no preparó su rutina para el público de la tercera noche del Festival de Viña del Mar.

“Esta rutina la estoy haciendo desde marzo de 2019, llevo cuatro años dándole forma. No la preparé para este público en especial (…), uno se prepara para el público en general y no para uno específico”, comentó.

“Las reflexiones de mi tipo de trabajo y reflexiones personales las haré en su momento. En este momento estoy disfrutando esto, yo lo pasé la raja, lo pasé increíble y me voy con eso en el corazón“, agregó.

Finalmente, señaló que “habría sido espectacular llevarme dos Gaviotas, pero me llevo una, este es un sueño que tengo desde chica”.

