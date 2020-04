View this post on Instagram

Ya está arriba la nueva versión de las sesiones #QuedateEnCasa ❤️😍🤩 Esta vez, tuve el honor de invitar a @javieramena y @malarodriguez a quienes admiro y valoro muchísimo!!! Gracias por participar!! Las amo 🔥🤩😍 Imágenes de soporte: @Filmnmaker En ésta crisis sanitaria un jabón no sirve si es que no se tiene suficiente agua para ni siquiera lavarse las manos. En Chile, más de 400.000 familias no cuentan con acceso garantizado al agua. ❤️💧 #AguaSegura