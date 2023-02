El baterista de Blink-182, Travis Barker, compartió un registro de su dedo dislocado y anunció que se someterá a cirugía. Esta situación ha causado preocupación entre sus seguidores y asistentes al festival Lollapalooza Chile 2023.

El pasado miércoles 8 de febrero, el estadounidense anunció que se rompió los ligamentos y se dislocó el dedo anular de su mano izquierda cuando estaba ensayando.

I was playing the drums at rehearsals yesterday and I smashed my finger so hard I dislocated it and tore the ligaments 🤬

— Travis Barker (@travisbarker) February 8, 2023