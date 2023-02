El baterista de Blink 182, Travis Barker, sufrió una lesión en su dedo a un mes del inicio de su gira mundial, la que los traerá a Chile el próximo 19 de marzo, para la noche final de Lollapalooza 2023.

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que Barker sufre un accidente de este tipo. La primera simplemente subió una foto de su dedo -que pareciera tener el hueso fuera de lugar- y un mensaje arriba que decía “mierda” (fuck).

Ayer, el músico publicó una foto similar, pero ahora comentó “de nuevo”.

Travis le dijo a sus fanáticos que se rompió el dedo durante los ensayos, dislocándolo y desgarrando los ligamentos. Sin embargo, no está claro si el último golpe es más de lo mismo.

La banda tras éxitos como All the small things y I miss you, es la responsable de cerrar la jornada del tercer día del evento musical en Chile.

Como es de imaginar, una lesión en un dedo puede ser inhabilitante para un baterista, así que, considerando que la gira mundial duraría cerca de un año, los fans están expectantes.