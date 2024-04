Por primera vez, Cristián Campos se refirió en detalle a las acusaciones de abuso sexual que enfrenta públicamente desde hace más de un mes.

Estas fueron presentadas por la hija de su exesposa -la también actriz Claudia di Girolamo-, Raffaella di Girolamo, de 46 años, en una querella anunciada por la Fundación Para la Confianza el 26 de marzo de 2024.

La revelación ha tenido un impacto significativo en la vida personal y profesional del actor nacional: desde la cancelación de proyectos en los que estaba involucrado hasta el distanciamiento de su familia.

En una entrevista publicada por el medio La Tercera este domingo, Campos describió el caso como “una bomba de racimo”, detallándolo como “algo que termina con tu vida como tú la conocías hasta ese momento y que, si lo piensas un poco, resulta más o menos irreversible, por la gravedad del cargo que se te acusa“.

“Hay gente que se suicida por las funas”

Campos seguró tener conocimiento de estas acusaciones desde 2010, quien le informó sobre un supuesto abuso sexual que él habría cometido contra ella cuando convivían juntos.

“Puedo entender que alguien se demore 20 años en recordar un abuso. Lo que no entiendo es que, una vez que lo recuerde, en vez de denunciarlo, se demore 14 años para torturar al supuesto abusador”, afirmó.

Y aludiendo a su pareja, María José Prieto, explicó que no busca “revictimizar a nadie” al exponer el caso. “Acá la persona más revictimizada ha sido mi mujer, que vivió un proceso de 10 años contra un padrastro que efectuó abusos masivos reales”, aseveró.

El actor enfatizó en su inocencia y negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de “falsas” y argumentando que no hay “ninguna posibilidad” de que tales abusos hayan ocurrido: “Es imposible. No está en mi naturaleza. No cabe en ninguna parte de mi historia algo así”.

La querella presentada en su contra fue declarada admisible por el juez, pero su defensa aún no ha tenido acceso al sumario ni conoce el detalle de la denuncia.

“Cuando la gente ve en la televisión que es acusado de abusos sexuales y lo conversan en los programas, no se toma real conciencia de la seriedad que tiene eso. Hay gente que se suicida por las funas“, criticó, respecto al manejo del caso en los medios.

El quiebre con sus hijos: “ ¿Qué síntomas ven ellos de abusador en mí, después de una vida juntos?”

El actor de 67 años relató que el quiebre en la relación con sus hijos, Antonio (38) y Pedro (35), se produjo cuando Raffaella les informa sobre las acusaciones de abuso sexual.

“Ellos me dicen lo que les ha contado Raffaella, sin dar detalles. Yo les pregunto “¿Cómo?’, ‘¿Qué?‘. Y ellos me dicen solamente: “Es que ella tiene los síntomas de una mujer abusada”. Yo no puedo decir nada ante eso, pues yo soy un actor de teleseries, yo no soy un especialista en el tema. Ella, sin embargo, es especialista en el tema, ella conocerá los síntomas de una mujer abusada”.

Y en esa misma línea, cuestionó la reacción de sus hijos. “Pero yo pienso, ¿qué síntomas tengo yo de abusador? ¿Qué síntomas ven ellos de abusador en mí, después de una vida juntos? Después de cien veraneos, campings, fiestas compartiendo con adolescentes, hijas de pololas, hijas de amigos, primas, sobrinas. ¿Cuáles son los síntomas que ven ellos en mí para creer que yo pueda ser un abusador?”.