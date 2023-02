Cris Mj es parte de la nueva camada de música urbana que está siendo reconocida en la escena internacional. Así lo demostró en la jornada inaugural del Festival de Viña del Mar, en donde compartió escenario con Karol G, cantando la versión no oficial de Una Noche en Medellín. Y en este buen momento musical que está pasando, el artista oriundo de La Serena, decidió anunciar su primer concierto en el Movistar Arena.

Su sello musical Star Music Chile informó a través de sus redes que Cris Mj presentará su nuevo álbum Welcome To My World y repasará sus éxitos el próximo 23 de junio a las 21:00 de la noche, adelantando que el evento contará con “grandes sorpresas” y tendrá “una experiencia increíble”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stars Music Chile 🌟 (@starsmusic_chile)

¿Cómo conseguir las entradas?

El primer concierto de Cris Mj será el próximo viernes 23 de junio a las 21:00 horas. Las entradas estarán disponibles por Punto Ticket y su venta comienza este miércoles 22 de febrero al mediodía.

Algunas canciones de su nuevo álbum

Como Tú Ninguna, Cris Mj & Pablo Chill-E

Fiera, Cris MJ & Tiago PZK

Bellakera, Cris Mj

Sin Seguro, Cris Mj & Aka4:20