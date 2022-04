Luego de días de incertidumbre la productora a cargo del concierto de Metallica en Chile confirmó la realización del evento en el Club Hípico, luego de la negativa del Instituto Nacional del Deporte para usar el Estadio Nacional.

DG Medios también detalló que se mantendrá la misma fecha y los precios fijados para el espectáculo, el próximo 27 de abril.

Por otro lado, debido a las características del nuevo recinto, se clarificó que habrá una redistribución respecto a las zonas de los tickets.

Santiago! Due to the well-publicized difficulties with Estadio Nacional, our long-awaited visit to your city will be moved to Club Hípico de Santiago, still on April 27, 2022. No ticket exchanges will be necessary.

— Metallica (@Metallica) April 15, 2022