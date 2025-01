Cómo David Lynch cambió al género: Su amor por la pintura y cómo incursionó en la música

El director murió este jueves a los 78 años. Impulsado por las ideas, su fuente de creatividad, Lynch siempre destacó que llegó al cine por un impulso artístico y el goce que sentía al trabajar sobre esa base.

(CNN) – David Lynch, un influyente director conocido por sus películas y programas de televisión surrealistas y únicos, como Blue Velvet y Twin Peaks, ha muerto. Tenía 78 años.

Su muerte fue confirmada a través de su página oficial de Facebook, donde su familia escribió:

“Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, “mantén tu vista en la rosquilla y no en el agujero”.

“Es un hermoso día con sol dorado y cielos azules todo el camino”.

Una carrera que rompe con el género

En los últimos veinte años, Lynch se tomó una pausa prolongada en la realización de largometrajes. Su último largometraje, Inland Empire de 2006, es un thriller psicológico protagonizado por Dern, Jeremy Irons y Justin Theroux. Mientras tanto, dirigió varios cortometrajes y videos musicales, incluidos los de Interpol y Nine Inch Nails.

En 2017, Lynch estrenó la tan esperada tercera temporada de Twin Peaks, Twin Peaks: The Return, ambientada 25 años después de la serie original.

Y aunque es más conocido como cineasta, Lynch continuó con la práctica de la pintura que inició su carrera como artista y se aventuró en la música, lanzando un álbum de rock llamado BlueBob en 2001, un EP llamado This Train en 2011 y un álbum de “blues moderno” llamado The Big Dream en 2013.

“Solo quería ser pintor, pero la pintura me llevó al cine”, dijo sobre su carrera en una entrevista de 2019 con el New York Times. “Siempre digo que voy a donde me llevan las ideas”.

Otra línea que definió a Lynch fue su compromiso con la meditación trascendental, que según el sitio web de The David Lynch Foundation es una “técnica que se practica 20 minutos dos veces al día mientras se está sentado cómodamente con los ojos cerrados”. En una declaración en su sitio, el cineasta escribió que comenzó la práctica en 1973 y que “no se ha perdido ni una sola meditación desde entonces. Dos veces al día, todos los días”.

“Me ha dado acceso sin esfuerzo a reservas ilimitadas de energía, creatividad y felicidad en lo más profundo de mi ser”, añadió. “A este nivel de vida a veces se le llama ‘conciencia pura’: es un tesoro. Y este nivel de vida está en lo más profundo de todos nosotros”.

En una entrevista con Vulture en 2018, el director dijo que, a pesar de su temática a veces morbosa, la fuente de sus películas era, en última instancia, la alegría.

“La cuestión es que, si se te ocurre una idea que te encanta y quieres hacerla realidad, entonces el viaje para hacerla realidad debería ser alegre y el resultado debería ser alegre”, dijo.

“La felicidad no es un coche nuevo; es hacer el trabajo. Si te gusta hacerlo, el resultado será una alegría”.