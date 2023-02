Christina Aguilera cambió las reglas del juego y dejó que fuera presentada por los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, quienes se apostaron entre los fanáticos para dar el punta pie inicial. En un juego de luces rojas, hizo su ingreso con un traje de cuerina negro y su coleta larga rubia, haciendo gala de su calidad vocal que sigue intacta.

Era una noche especial. Así como Britney Spears, Christina es un ícono del pop mundial, al nivel que las generaciones nacidas incluso después de sus primeros éxitos recrean sus reconocidos videos musicales. En las primeras filas ya se podía divisar a una joven personificada con el mismo vestuario de Dirrty, y entre el público aparecieron abanicos de la comunidad LGBTIQ+ que esperaban a la cantante.

Precisamente Dirrty fue la primera canción, ganándose la ovación del público en tan solo minutos. El repertorio avanzó tal y como se había difundido previamente, siguiendo el setlist con el que la artista realiza su tour.

El clímax de su presentación fue la canción interpretada en español Pero me Acuerdo de Ti, escuchándose hasta la galería el coro que aborda el desamor.

Otro momento de la presentación que le hizo guiño a los artistas latinos fue cuando uso la canción Tití me preguntó de Bad Bunny, en el cual salieron dos bailarines que realizaron una breve coreografía de reguetón. Sin embargo, en la canción Pa Mis Muchachas, en donde participan Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso solo cantó un extracto breve, y en el banquillo estaba la artista Nicki Nicole que disfrutó la canción, pero no fue invitada por Aguilera al escenario.

Avanzando la presentación, interpretó Show Me How You Burlesque, canción que es recordada por su película junto a la artista estadounidense Cher. Luego, recordó uno de sus éxitos, Lady Marmalade, tema que comparte con las aristas Lil’ Kim, Mya y Pink.

Así, el show llegó a su fin, acompañada de un elenco de bailarines y coristas de alto nivel, con un espacio para enviar un mensaje de amor propio con su canción Beautiful.

Con todo, algo que se hizo notar en los comentarios de diversas redes fue la extensión de gran parte del repertorio, con varias de las canciones interpretadas parcialmente.

En un cierre con colores, lentejuelas y la frase “gracias Chile”, llevándose las gaviotas de plata y de oro, no hubo tiempo para participar en el backstage y al regreso de comerciales solo estaban los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, junto a un Polimá sonriente que tiene la misión de cerrar la penúltima noche del certamen, y con un Fabrizio Copano nervioso, por miedo a las pifias tras la salida de Aguilera.