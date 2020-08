VIDEO DESTACADO – Una voz inolvidable: Nino Bravo cumpliría 76 años (04:35)

Impacto causó el sábado pasado el anuncio que realizó Roberto Gómez Fernán, hijo del recordado comediante Roberto Gómez Bolaños y heredero de todo su legado, respecto a la salida del aire de los programas clásicos creados por Chespirito.

Esto, luego que el Grupo Chespirito y Televisiva no llegaran a un acuerdo para seguir con la difusión de series como El Chapulín Colorado y El Chavo del 8 en canales de más de 20 países de Latinoamérica, deteniendo así casi 50 años de transmisiones ininterrumpidas.

En la tarde de este miércoles, el grupo dueño de los derechos de explotación comercial de los personajes creados por Gómez Bolaños emitió un breve comunicado el que detallan que continuarán trabajando para que su legado se siga difundiendo en todo el mundo.

“Siempre hemos hecho las cosas con el corazón y hoy más que nunca lo seguimos haciendo. Dedicamos cada día a preservar el legado de Chespirito y continuamos trabajando para que cada generación, en todo el mundo, conozca a los personajes e historias que nos hacen sonreír, sin querer queriendo”, indica el mensaje publicado en Twitter.

Entre quienes reaccionaron con sorpresa ante la salida del aire de El Chavo del 8 está Carlos Villagrán, quien encarnó a uno de los personajes más queridos del programa: Quico.

En entrevista con el matinal azteca Sale El Sol, el actor aseguró que no estaba enterado de conflicto con Televisa: “Quitaron el programa de la noche a la mañana y supongo que el móvil también debe ser dinero”.

“A todos nos cayó de sorpresa porque fue de tajo, a todos. La verdad no lo sé, conmigo no se comunica nadie de Televisa ni tampoco el hijo de Chespirito”, agregó Villagrán, quien debió cambiar el nombre de su personaje a Kiko tras un lío judicial con Gómez Bolaños a mediados de los ’80.

Asimismo, la actriz y viuda de Chespirito, Florinda Meza, comentó en Twitter que “aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es agresión hacia la gente”.