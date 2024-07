Última publicación del actor Chadwick Boseman antes de morir fue en apoyo a candidatura de Kamala Harris

(CNN) — El último tuit del actor Chadwick Boseman antes de su muerte en 2020 fue personal y político.

El 11 de agosto de 2020, la entonces verificada cuenta de X (anteriormente Twitter) de Boseman mostraba una foto de la estrella de Black Panther abrazando a la entonces senadora Kamala Harris. Fue el mismo día en que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que Harris sería su compañera en la carrera hacia la Casa Blanca.

“¡SÍ @KamalaHarris!”, rezaba el tuit con tres emojis de manos aplaudiendo. “#CuandoTodosVotamos #Vota2020”.

La siguiente publicación data del 28 de agosto de 2020, y contemplaba el anuncio de que Boseman había fallecido tras luchar en privado contra un cáncer de colon desde 2016. Tenía 43 años.

La muerte de Boseman fue impactante para muchos, mas no así su apoyo a Harris. Ambos son exalumnos de la Universidad Howard, una de las más apreciadas entre las centros de estudios de educación superior históricamente negros de Estados Unidos.

Harris, por su parte, compartió una foto similar a la de la cuenta de Boseman en un homenaje tras su muerte.

“Con el corazón roto. Mi amigo y compañero Bison Chadwick Boseman era brillante, amable, culto y humilde“, escribió entonces. “Se fue demasiado pronto, pero su vida marcó la diferencia. Envío mis sinceras condolencias a su familia”.

Tras la noticia el domingo de que el presidente Biden no se presentaría a un segundo mandato y su apoyo a Harris, el tuit de Boseman para 2020 empezó a recircular en las redes sociales.

Heartbroken. My friend and fellow Bison Chadwick Boseman was brilliant, kind, learned, and humble. He left too early but his life made a difference. Sending my sincere condolences to his family. pic.twitter.com/C5xGkUi9oZ

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 29, 2020