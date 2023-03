Este lunes en el festival South by Southwest 2023 (SXSW), se estrenó la película Problemista que cuenta con la participación de la actriz chilena Catalina Saavedra, reconocida por su papel en La Nana, y donde además se destaca la presencia de la actriz británica Tilda Swinton como co-protagonista del film.

La cinta es dirigida por Julio Torres y protagonizada por el guionista de Saturday Night Live. Además el Problemista es producida por la actriz estadounidense Emma Stone.

La película es producida por A24 Films, uno de los estudios que fue protagonista en la 95° edición de los Oscar, donde se consagró con nueve estatuillas en las categorías de Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor director, Mejor película, Mejor guion original, Mejor montaje y Mejor maquillaje y peluquería.

Saavedra estuvo en el estreno de la cinta en el festival internacional, en Austin, Texas, donde se fotografió y compartió con las actrices.

Julio Torres, the RZA, Catalina Saavedra and Tilda Swinton is the ensemble you didn’t know you needed! #elproblemista pic.twitter.com/8ayzxO4vIg

— Christine Davila (@IndieFindsLA) March 14, 2023