Gorillaz y Bad Bunny ya lanzaron su esperada colaboración. En esta unión anglosajona/latina, la banda, liderada por Damon Albarn y el artista Jamie Hewlett, se alió con el artista puertorriqueño para una nueva canción que sale de la línea usual de los británicos: Tormenta.

La canción es parte del nuevo álbum de Gorillaz, Cracker Island, que trae 10 nuevas canciones.

OIIII! You! 🫵 Cracker Island the brand new album is out now, have you listened yet!? Go go go: https://t.co/CkN1CrFP8k 🎉 pic.twitter.com/ntrDtv3g3w

— gorillaz (@gorillaz) February 24, 2023