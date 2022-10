Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, dejó en evidencia el odio que le tiene a las drogas en el concierto que dio la banda el pasado 21 de septiembre en Anaheim, California.

Recientemente aparecieron imágenes del cantante reprendiendo a algunos fanáticos por fumar marihuana en las primeras filas del público, esto en medio de una pausa entre canciones.

Lee también: Creador de “Caso 63” y las claves de su éxito: “En audio tengo los mismos recursos de James Cameron y puedo hacer Avatar”

“No sé qué es”, comenzó diciendo Dickinson, quien afirmó que el olor le afectaba tanto a él como al bajista Steve Harris.

“Hay tanta gente fumando tanta droga aquí abajo, que me sorprende que incluso puedas ver. Pobre Steve. No sé si lo sabes pero él odia absolutamente la marihuana y su olor. Entonces, cuando está tratando de tocar el bajo, lo jode. Me jode a mí”, continuó el cantante.

A su vez, Dickinson planteó que “solo pediría un poco de respeto, si quieres ir a drogar tu maldita mente por completo, ve a la parte de atrás y hazlo. ¿De acuerdo?”.

Revisa el momento a continuación: