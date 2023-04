Brian Cox, la estrella de Succession, dice que no ha visto el impactante episodio estrenado el pasado domingo en HBO Max. De hecho, no ha visto ningún capítulo completo de la serie, porque sufre dismorfia corporal.

Cox participó en The Late Show with Stephen Colbert el lunes, justo tras la emisión del tercer episodio de la cuarta temporada de Succession. Colbert le consultó si ya lo había visto, a lo que Cox respondió: “Nunca veo ninguno de los episodios si puedo evitarlo”.

El intérprete de Logan Roy precisó que “hay momentos que he visto, escenas que he visto, pero creo que nunca he visto un episodio completo”.

Fue entonces cuando Colbert le preguntó si no le gusta verse a sí mismo, a lo que Brian Cox respondió: “Siempre pienso que me veo como el hombre elefante. Tengo dismorfia corporal, me miro a mí mismo y pienso…”, tras lo cual hizo un ruido extraño, como expresando incomodidad.

Inmediatamente, Stephen Colbert le hizo un elogio que sacó aplausos: “Brian Cox, quiero que sepas que eres un hombre muy atractivo”.

Mira el momento a continuación:

¿Qué es la dismorfia corporal?

De acuerdo a Mayo Clinic, el trastorno dismórfico corporal, también conocido como dismorfia corporal, “es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás”.

Estos son algunos síntomas de la dismorfia corporal: