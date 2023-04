Succession tiene a sus seguidores acostumbrados a los plot twists, pero el que vimos el pasado domingo nos tomó a todos por sorpresa.

ALERTA DE SPOILERS.

Si eres fans de Succession y llegaste acá, probablemente la muerte de Logan Roy te dejó destruido/a emocionalmente. Y es que el patriarca y magnate de los medios falleció inesperadamente al comienzo del tercer episodio de la que será la última temporada de la serie creada por Jesse Armstrong.

¿Cómo logró Brian Cox -el actor que interpreta a Logan- que este inesperado giro no fuese advertido antes de tiempo?

Según contó el mismo Cox a Deadline, fue clave su participación en el rodaje de su funeral, a pesar de que ya no era necesitado.

El plan era despistar con una escena falsa que lo incluyese, pero el rodaje se complicó y se hizo demasiado tarde. “Lo que menos necesitaban era preparar una escena de mentira con Logan Roy que ni se iba a ver en la serie. Así que cuando me estaba preparando, me dijeron que ya no hacía falta que fuera al set“, contó el actor.

“Entonces les dije que no. Que yo iba. ‘Pero no vamos a rodar la escena’, me contestaron. Les dije que iba a ir porque habría mucho paparazzi por la zona, y se iban a preguntar de quién era el funeral. (…). Al bajar del coche me empezaron a hacer fotos a diestro y siniestro. Ya sabían que Logan estaba en el funeral. Si no lo hubiera hecho, habrían sabido que era el funeral de Logan”, detalló.

Cox recalcó que la idea fue suya, ya que todos los demás estaban ocupados con un rodaje que resultó ser muy complicado: “Estoy muy orgulloso porque me las arreglé para guardar el secreto. Es la primera vez que lo consigo y es un secreto enorme”.

Tráiler del episodio 4

HBO Max ya lanzó el tráiler del episodio 4 de la cuarta y última temporada de Succession, que se estrena este domingo.

Míralo a continuación: