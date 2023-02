“El papel de mi vida”. De esta forma Brendan Fraser calificó su interpretación de Charlie en La ballena (2022), tras ganar el galardón a Mejor Actor de cine en los premios SAG 2023.

El intérprete dio un emotivo discurso luego de ser reconocido por el Sindicato de Actores en la ceremonia que se realizó este domingo en Fairmont Century Plaza de Los Ángeles (Estados Unidos).

Guess what? Brendan Fraser is an Actor® winner tonight folks! #SAGAwards pic.twitter.com/mynZCiCusT — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023

¿Qué dijo Fraser?

Luego de recordar que en 1991 recibió su primera tarjeta SAG, Fraser dijo que “si le hubieran dicho a ese tipo en ese entonces que estaría parado aquí, no te habría creído”.

El actor manifestó que él “nunca hubiera creído que me hubieran ofrecido el papel de mi vida en este personaje, Charlie. Es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero está en un mar de esperanza. Y he estado en ese mar, y he montado esa ola… y también he tenido esa ola aplastada hasta el fondo del océano”.

Finalmente, Brendan Fraser le envío un mensaje a las personas que están pasando por lo que él pasó previo al resurgimiento de su carrera profesional: “Solo quiero que sepan de verdad, todos los actores que han pasado por eso, que están pasando por eso, sé cómo te sientes. Pero créeme, si te quedas ahí y pones un pie delante del otro, llegarás a donde necesitas ir”.

Revisa el discurso de Brendan Fraser: