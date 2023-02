(CNN) – La edición número 29 de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla —SAG Awards— se llevó a cabo el domingo en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, en honor a algunas de las mejores actuaciones televisivas y cinematográficas del año por las que votaron los propios actores.

La velada tuvo algunos momentos destacados, incluido el impulso continuo de la exitosa película Everything Everywhere All at Once, con las estrellas de la película Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan ganando premios de actuación en sus respectivas categorías. Yeoh y Quan hicieron historia este domingo con sus victorias.

La película también se llevó a casa el primer premio de la ceremonia por la actuación sobresaliente de un elenco en una película.

En las categorías de televisión, el premio al mejor elenco en una serie de comedia fue para Abbott Elementary, y The White Lotus ganó el premio al mejor elenco en una serie dramática.

La ceremonia se transmitió en vivo en el canal de YouTube de Netflix, lo que permitió un flujo más informal con una transmisión sin comerciales y con algunas blasfemias. A partir de 2024, la ceremonia de premios se transmitirá a nivel mundial en Netflix.

Revisa la lista completa de ganadores y ganadoras

Televisión

Mejor actor en una película para televisión o miniserie: Sam Elliott , 1883.

, 1883. Mejor actriz en una película para televisión o miniserie: Jessica Chastain , George & Tammy.

, George & Tammy. Mejor actor en una serie dramática: Jason Bateman , Ozark.

, Ozark. Mejor actriz en una serie dramática: Jennifer Coolidge , The White Lotus.

, The White Lotus. Mejor actor masculino en una serie de comedia: Jeremy Allen White , The Bear.

, The Bear. Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, Hacks.

Mejor elenco en una serie dramática: The White Lotus .

. Mejor elenco en una serie de comedia: Abbott Elementary.

Cine

Mejor actor en un papel principal: Brendan Fraser , The Whale.

, The Whale. Mejor actriz en un papel principal: Michelle Yeoh , Everything Everywhere All at Once.

, Everything Everywhere All at Once. Mejor actor en un papel secundario: Ke Huy Quan , Everything Everywhere All at Once.

, Everything Everywhere All at Once. Mejor actriz en un papel secundario: Jamie Lee Curtis , Everything Everywhere All at Once.

, Everything Everywhere All at Once. Mejor elenco en una película: Everything Everywhere All at Once.