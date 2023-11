Este martes, Rosalía y Björk estrenaron Oral, colaboración que recaudará fondos para activistas medioambientales que buscan detener la crianza industrial de peces en corrales abiertos en Islandia.

Las artistas donarán “todos sus derechos sobre los ingresos generados por esta canción”, y las “compañías discográficas han acordado hacer lo mismo”, señalan al comienzo del video.

“La cría industrial de salmón en corrales abiertos es terrible para el medio ambiente (…). Esta es una forma extraordinariamente cruel de preparar comida”, manifestó Björk en X.

El videoclip está creado con inteligencia artificial y reúne a las artistas luchando, en una alusión a la batalla para acabar con la piscicultura.

Oral fue escrita por Björk hace 25 años, inspirada en un ritmo de dancehall. La experiencia de “Rosalía con el género y su increíble voz la convirtieron en una invitada obvia para la canción”, comentó la cantante.

“Me siento bendecida porque (Rosalía) dijo que sí y ella y su equipo están dando su trabajo y todas las ganancias a esta batalla“, expresó.

i am so happy to announce the release of "oral" a single with @rosalia , tomorrow 21st of november

the profits will all go to stop open net pen fish farming in iceland.

this is a 25 year old song of mine i wrote and programmed inspired by a dancehall beat (the grandmother of… pic.twitter.com/I9FyKGpcVC

— björk (@bjork) November 20, 2023