Este martes, Björk presentó Atopos, el primer sencillo de su próximo álbum Fossora. La canción fue acompañada de un llamativo video al estilo de la cantante islandesa.

La artista señaló que la letra de Atopos “se inspira en lo que Roland Barthes describió como el inclasificable OTRO, ‘nuestras diferencias son irrelevantes, nuestra unión es más fuerte que nosotros‘”.

Lee también: “The White Lotus”: Chileno Cristóbal Tapia gana dos Emmy por sus composiciones para la serie de HBO

En sus redes sociales, también detalló que su nuevo sencillo “es una buena introducción, algo así como el pasaporte de Fossora. Tenemos seis clarinetes bajos y una perforación de subs contundente”.

Fossora, el décimo disco de Björk, será estrenado el 30 de septiembre. La artista contó que en este lanzamiento el bajo y los clarinetes tienen un rol protagónico, tal como quedó en evidencia en Atopos.

https://t.co/CMtfh5QuXZ

here is the first video of my album to the song “atopos”

could you please play it loudly?

the lyrics are inspired by what roland barthes described as the unclassifiable OTHER

“our differences are irrelevant

our union is stronger than us”

warmthness

björk pic.twitter.com/K2IkUoPSi9

— björk (@bjork) September 6, 2022