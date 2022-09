El pasado fin de semana se llevó a cabo la 74ª edición de los Primetime Creative Arts Emmy Awards, ceremonia de premiación en donde destacó un chileno.

El artista nacional Cristóbal Tapia ganó los Emmy de Mejor composición musical en una miniserie, telefilme o especial y Mejor música del tema principal por su composición musical para la serie The White Lotus (HBO).

De esta forma, logró derrotar a El juego del calamar (Netflix), Only murders in the building (Hulo), Loki (Disney+) y Moon Knight (Disney+).

En el marco de la misma composición para The White Lotus, en 2021 recibió un galardón de la Sociedad de Compositores y Letristas.

Estos son los primeros Emmy que obtiene Tapia, pero no la primera vez que logra una nominación: en 2018 llegó a la lista de posibles triunfadores de Mejor composición musical en una miniserie, telefime o especial junto a Electric Dreams, serie de ciencia ficción.

