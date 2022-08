(CNN) – Beyoncé señaló que eliminará un insulto sobre la discapacidad de su nuevo álbum, Renaissance, después de enfrentarse a una fuerte reacción en línea y a las críticas de los defensores de la discapacidad.

La cantante de 40 años, recibió muy buenas críticas cuando estrenó el viernes su séptimo álbum de estudio, inspirado en el baile, pero el fin de semana fue objeto de críticas cuando los fans se percataron de la inclusión de un término despectivo en la canción Heated.

En la canción, coescrita por Drake, Beyoncé canta la línea: “Spazzin’ on that ass, spazz on that ass”.

Aunque la palabra “spaz” suele utilizarse coloquialmente en inglés para describir “enloquecer” o “volverse loco”, deriva de la palabra “spastic”, que se considera denigrante para las personas con parálisis cerebral espástica.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), este trastorno afecta a la capacidad de una persona para controlar sus músculos, especialmente los de los brazos y las piernas.

“Así que @Beyonce usó la palabra ‘sp**’ en su nueva canción ‘Heated’. Se siente como una bofetada en la cara para mí, la comunidad de personas con discapacidad y el progreso que tratamos de hacer con Lizzo”, escribió en Twitter la defensora de la discapacidad, Hannah Diviney.

So @Beyonce used the word 'spaz' in her new song Heated. Feels like a slap in the face to me, the disabled community & the progress we tried to make with Lizzo. Guess I'll just keep telling the whole industry to 'do better' until ableist slurs disappear from music 💔

— Hannah Diviney (@hannah_diviney) July 30, 2022