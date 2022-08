(CNN) — La actriz y cantante Nichelle Nichols, mejor conocida por su original interpretación de la teniente Nyota Uhura en Star Trek: The Original Series, murió a los 89 años, según un comunicado de su hijo, Kyle Johnson.

“Anoche, mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió a causas naturales y falleció. Sin embargo, su luz, como las galaxias antiguas que ahora se ven por primera vez, permanecerá para que nosotros y las generaciones futuras disfrutemos, aprendamos y nos inspiremos“, dijo Johnson. “La suya fue una vida bien vivida y como tal un modelo para todos nosotros”.

Nichols interpretó a la oficial de comunicaciones, teniente Nyota Uhura, en la serie de televisión Star Trek y en muchas de sus secuelas cinematográficas.

Cuando comenzó Star Trek en 1966, Nichols era una rareza televisiva: una mujer negra en un papel notable en una serie de televisión en horario de máxima audiencia. Antes había mujeres negras en la televisión, pero a menudo interpretaban a trabajadoras domésticas y tenían papeles pequeños. En tanto, Uhura era una parte integral del equipo multicultural de Star Trek.

El reverendo Martin Luther King Jr. dijo que era “el primer papel no estereotipado interpretado por una mujer negra en la historia de la televisión“.

Nichols es ampliamente conocida por participar en uno de los primeros besos interraciales en la televisión estadounidense cuando su personaje besó a James T. Kirk, interpretado por el actor canadiense blanco William Shatner. En una entrevista con CNN en 2014, Nichols dijo que la escena del beso “cambió la televisión para siempre y también cambió la forma en que las personas se miraban”.

