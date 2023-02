El humor de la tercera noche del Festival de Viña del Mar estuvo a cargo de Belén Mora, cuya presentación tuvo altos y bajos, recibiendo tanto aplausos como abucheos.

Tras la presentación, Mora sostuvo que “esta rutina la estoy haciendo desde marzo de 2019, llevo cuatro años dándole forma. No la preparé para este público en especial (…), uno se prepara para el público en general y no para uno específico”.

La comediante aseguró que “podría haber sido mejor, ¡por supuesto que sí!, siempre puede ser mejor, pero mañana es otro día, en marzo comienza una rutina nueva y la vida sigue, no pasa nada”.

“Las reflexiones de mi tipo de trabajo y reflexiones personales las haré en su momento. En este momento estoy disfrutando esto, yo lo pasé la raja, lo pasé increíble y me voy con eso en el corazón”, agregó.

Por otra parte, Mora negó que haya sido un error no dejar el escenario después de recibir la Gaviota de Plata: “Decidí quedarme, decidí escuchar al público. Al final uno trabaja para el público, la opinión del público es la que vale y se estaba expresando, no fue la manera ideal en que a mí me hubiese gustado que se expresara”.

Respecto a su decisión de presentar la rutina, pese a que ya había recibido abucheos en Limache, explicó que “ahí me pifió un grupo de 30 personas y luego de esas pifias la gente me aplaudió a rabiar. Fue una excelente jornada, una excelente noche y creo que hubiese sido tremendamente irresponsable cambiarla a una semana del Festival de Viña”.

“(Ahora estoy) segura y confiada de la pega hecha, yo confío y hasta este momento estoy orgullosa de lo que hice. Habría sido espectacular llevarme dos Gaviotas, pero me llevo una, este es un sueño que tengo desde chica y le voy a dar besito, igual voy a disfrutar esta noche”, cerró.