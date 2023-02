Con un comienzo levemente celebrado, luego de un cuestionado comentario contra María Luisa Godoy, la "Belenaza" logró el aplauso y las risas de los presentes. Luego del bis, comenzaron las pifias, lo que dificultó el final de su rutina. "Los comediantes dependemos del público, no del día que toque. Agradezco la experiencia que he vivido, me voy con el mejor de los recuerdos", dijo.