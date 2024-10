Bajista de Radiohead captura la intimidad de la banda en su nuevo libro de fotografía

Colin Greenwood ofrece una mirada personal al mundo detrás de escena de la icónica banda, a través de imágenes inéditas y un ensayo personal que explora su proceso creativo.

Colin Greenwood, bajista de Radiohead, lanza este martes su libro How to Disappear: A Portrait of Radiohead, una colección de fotografías que documenta momentos íntimos de la banda desde 2003 hasta 2016.

A pesar de ser una figura clave en una de las bandas más influyentes del rock alternativo, Greenwood se ha mantenido al margen del ojo público, utilizando la fotografía como una forma de observar desde las sombras y capturar la dinámica creativa de Radiohead.

El título del libro hace referencia a la canción “How to Disappear Completely” de Kid A (2000), y refleja tanto su amor por la canción como su discreta presencia en las imágenes.

Greenwood revela que tomar fotografías le permitió “esconderse detrás de la cámara” mientras todo sucedía a su alrededor. A lo largo del libro, no solo explora la vida detrás del escenario, sino que también presenta un ensayo personal de 10,000 palabras, relatando la historia de la banda en sus propios términos.

Las imágenes de How to Disappear muestran a Radiohead durante la creación de álbumes como Hail to the Thief y A Moon Shaped Pool, ofreciendo una visión única de la banda en su estudio en Oxfordshire, Inglaterra, y en sus momentos de descanso mientras ensayan o viajan.

Las fotografías, tomadas con cámaras analógicas, incluyen escenas tranquilas y surrealistas, junto con deslumbrantes capturas de la banda actuando en escenarios ante miles de fanáticos.

Greenwood cuenta que su interés por la fotografía comenzó después de la universidad, influenciado en parte por la escritora y curadora de fotografía Charlotte Cotton. A través de este arte, ha podido capturar la “burbuja extraordinaria” en la que Radiohead se mueve, rebotando entre estudios de grabación y escenarios de todo el mundo.

Sin embargo, Greenwood admite que no siempre le resulta fácil combinar sus roles de músico y fotógrafo. A menudo, las imágenes de sus compañeros de banda fueron tomadas durante momentos en los que él no estaba tocando el bajo activamente. “Es entonces cuando agarro la cámara y tomo fotos de mis amigos, quienes no pueden objetar porque están ocupados tocando”, explicó.

Aunque algunos miembros de la banda, como su hermano Jonny Greenwood, disfrutan ser fotografiados, otros han sido más reticentes. A pesar de ello, Colin agradece la oportunidad que le dieron para documentar estos momentos únicos en la historia de la banda. Al mostrarles las fotos y el ensayo a sus compañeros, el guitarrista Ed O’Brien y el baterista Philip Selway respondieron con elogios.

Greenwood señala que el respeto mutuo y el apoyo a los proyectos personales de cada miembro de la banda ha sido un pilar en la dinámica de Radiohead. Mientras que O’Brien y Selway han lanzado álbumes en solitario, Jonny Greenwood y Thom Yorke han trabajado en el proyecto paralelo The Smile.

El libro ya está disponible para pedidos anticipados a través de Mobius, y aunque Colin Greenwood reconoce que How to Disappear podría reforzar las “mejores esperanzas y peores sospechas” de los fanáticos de Radiohead, espera que las fotos también atraigan a quienes no estén familiarizados con la banda.