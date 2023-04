(CNN en Español- CNN Chile) – El Grupo Frontera y Bad Bunny estrenaron una colaboración en conjunto y ha tenido gran repercusión en redes sociales. La canción se llama un x100to y está disponible en las principales plataformas de streaming.

El tema se lanzó bajo el sello discográfico RIMAS, y trata sobre la melancolía de un viejo amor, que a pesar de salir a fiestas y ahogarse en alcohol no puede olvidarse de su expareja, de hecho, el x100to significa 1%, y la trama gira que usará ese 1% de batería en su teléfono para pedir perdón una y otra vez.

La canción tiene el ritmo de la cumbia mexicana, y ha sido comparada con el estilo musical de Los Ángeles Azules.

Cabe destacar que la canción fue compuesta por el múltiple nominado a los Latin Grammy Edgar Barrera.

“La música latina no es solo perreo”

El Grupo Frontera, originario de Estados Unidos pero con raíces mexicanas, señaló que tienen una gran admiración por el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien “ha cambiado el panorama de la música latina en todo el mundo“.

“Definitivamente no pensamos que tendríamos la suerte de crear una canción con nuestro ídolo tan temprano en nuestra carrera, pero nos sentimos muy honrados de que quisiera hacer una canción con nosotros”, agregaron.

De hecho, en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music, comentaron que inicialmente no sabían que el intérprete del álbum Un Verano Sin Ti iba a participar en la canción. “Grabamos la canción sin saber que él estaría en el tema”, afirmaron.

El compositor Edgar Barrera adelantó que les tenía una sorpresa, pero no les dijo qué era hasta el momento de la grabación del videoclip.”No escuchamos la parte de Bad Bunny hasta el video. Cuando llegó esta parte en el videoclip me congelé. Tener una canción con Bad Bunny es inexplicable”, expresaron.

Por su parte, Bad Bunny comentó en el mismo medio que es fan de la música mexicana y reveló que el Grupo Frontera es de su gusto musical.

“Me encanta Grupo Frontera porque creo que tienen mucho sentimiento en sus canciones. Me encanta la forma en que actúan y lo hicieron con el corazón como yo. He estado enamorado de todo este movimiento, este nuevo movimiento de la música mexicana. Me parece hermoso lo que está pasando”, destacó.

Además, agregó la importancia de conocer más sobre la cultura latina.”Creo que el mundo necesitaba saber más de toda la cultura, la cultura latina (…) Otra perspectiva. No es solo el reguetón y el perreo y la música urbana. También hay otros géneros de música latina muy bonitos y muy salvajes“.

Y concluyó que “para la nueva generación, esta música auténtica, hecha por jóvenes, eso es lo que me encanta. Tienen el sonido auténtico, la esencia, pero con un nuevo color, con un nuevo sonido. Es fresco, es un aliento totalmente diferente”.

Reacciones en las redes:

Tras el estreno de la canción, las redes han plasmado sus reacciones:

Ya vieron la reacción de Ibai al rolón de Grupo Frontera y Bad Bunny? Soy Ibai cantando. Puto temón pic.twitter.com/9ffghZfUXL — Su Alteza Real (@DelBobadilla) April 19, 2023

Bad Bunny x Grupo Frontera pic.twitter.com/xzjwlFiP0d — Indie 505 (@Indie5051) April 18, 2023

Yo después de escuchar un x100to de Grupo frontera y Bad bunny 🐇🤪#BadBunny pic.twitter.com/mioTiOfH2T — Cris_flash⚡ (@Crisflash04) April 17, 2023

Y QUE TRUENE LA BOCINA Y LA 🧀✖️🍵

Bad Bunny x Grupo Frontera – un x100to pic.twitter.com/UlnF9C7UUN — Edgardo Torres (@MrEdgardo100) April 18, 2023