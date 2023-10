Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de Bad Bunny, ya que este lunes el puertorriqueño anunció el lanzamiento de un nuevo álbum.

“El día más esperado por muchos ya llegó“, señaló el artista en sus redes sociales. La publicación fue acompañada con un video en el que se da el anuncio.

El álbum titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana estaría compuesto por 22 canciones, según el mismo conejo malo reveló en su cuenta de X este domingo.

Este lanzamiento llega luego de Un verano sin ti, álbum estrenado en mayo de 2022 con el que logró posicionarse en lo más alto de las listas mundiales.

En el último tiempo, Bad Bunny ha sacado diversos sencillos, tales como Un preview, Where she goes y el exitoso Un x100to, lanzado junto al Grupo Frontera.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Bad Bunny?

Nadie sabe lo que va a pasar mañana será lanzada en las distintas plataformas digitales, tales como Spotify y Apple Music, este viernes 13 de octubre.