(CNN) – Cariño, que empiecen los juegos.

El “Eras Tour” de Taylor Swift comenzó el viernes por la noche en Glendale, Arizona, durante un espectáculo de tres horas que repasó éxitos de todas las épocas de la carrera de 17 años de la ganadora del Grammy.

“Swifties”, como se conoce a sus fanáticos, descendieron sobre la ciudad con trajes completos inspirados en Swift y el lugar cambió su nombre a “Swift City”, según el sitio web de Glendale, Arizona. La venta de boletos para la gira incluso rompió Ticketmaster, algo sobre lo que la cantante llamó la atención el viernes cuando le dijo a su audiencia que sentía que era seguro asumir que les había costado “una cantidad considerable de esfuerzo” estar allí.

Divulgación completa: este escritor de CNN es un Swiftie. Logré asegurar entradas para el penúltimo espectáculo de Swift en Los Ángeles en agosto, pero estos son algunos de los aspectos más destacados de su actuación el viernes, según las publicaciones en las redes sociales de las personas que asistieron.

Con un corsé cristalizado y botas a juego, Swift comenzó su concierto con su era Lover abriendo con Miss Americana & the Heartbreak Prince, una canción del álbum de 2019, y luego interpretó Cruel Summer por primera vez en concierto.

Mientras interpretaba Willow y Champagne Problems de su álbum de la era de la pandemia Evermore, Swift le preguntó a su audiencia: “¿Soy solo yo o tenemos mucho que ponernos al día?” Es una pregunta justa, dado que esta gira es la primera de Swift desde sus shows de Reputación en 2018.

El público volvió a esa era, cuando Swift interpretó éxitos populares como Delicate y Don’t Blame Me en un set donde la serpiente Reputación se deslizaba.

La era Red trajo aún más retrocesos con algunas de las melodías más pegadizas de Swift como We Are Never Ever Getting Back Together y I Knew You Were Trouble. Swift también interpretó la versión de diez minutos de All Too Well.

Luego interpretó canciones de su álbum de 2020 Folklore por primera vez en un concierto en vivo. Swift se paró en un set decorado como la cabaña de Folklore cubierta de musgo que se ve en varios de sus videos musicales. El álbum temperamental e imaginativo cobró vida cuando cantó Invisible String, Cardigan y Betty, entre otros. Más tarde tocó una interpretación acústica de Mirrorball después de informar a su audiencia que tocaría una canción acústica diferente en cada presentación durante la gira.

Al más puro estilo 1989, esta parte del espectáculo parecía ser una gran fiesta de baile, ya que incluía algunos de los éxitos más populares de Swift como Blank Space, Shake it Off y Wildest Dreams.

Hubo otros momentos nostálgicos a lo largo del espectáculo, Swift cantó a través de su era Fearless con You Belong with Me y Love Story. También cantó Tim McGraw al piano, una canción de su primera era en 2006.

Cuando el concierto llegó a su etapa final y actual, Swift tocó varias canciones de su álbum récord de 2022 Midnights, que incluye Anti-Hero, Lavender Haze, Mastermind y Bejeweled, y cerró el espectáculo con el éxito de alta energía Karma.

La lista de canciones de Swift cubrió más de 40 canciones, probablemente demostrando a sus fanáticos que la espera agotadora para que su antihéroe Taylor Swift regresara al escenario valió la pena.