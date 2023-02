La artista chilena Cecilia Vicuña sumó un nuevo reconocimiento internacional y fue elegida como parte de un selecto grupo de 19 miembros que pasarán a integrar la Academia de Artes y las Letras de Estados Unidos.

Los nuevos integrantes fueron votados por los actuales miembros y permanecerán en la reconocida organización de por vida. La Academia de Artes y las Letras de EE.UU., fundada en 1898, cuenta con 300 integrantes y cada año ayuda a conceder importantes premios.

Vicuña, quien recientemente ganó el León de Oro a la Trayectoria en la 59 Bienal de Venecia, fue escogida como Miembro Honorario Extranjero, junto al novelista ucraniano Andrey Kurkov.

Asimismo, en diciembre pasado, fue reconocida por la Revista Art Review como una de las 100 artistas más influyentes del mundo.

“¡Muy agradecida con la Academia Estadounidense de Artes y Letras que me ha incluido en sus filas como Miembro Honorario Extranjero! Acepto con alegría este honor, donde Nicanor Parra me precedió hace mucho tiempo”, comentó la artista nacional en Twitter.

Junto a ella, también ingresaron a la Academia destacados escritores, músicos y artistas, como el cineasta Francis Ford Coppola y el poeta y escritor de ficción Percival Everett.

— Cecilia Vicuna (@vicunacec) February 23, 2023