Ariana Grande aprovechó el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden para autoproclamarse como la nueva mandataria de Estados Unidos.

La cantante estadounidense lanzó el jueves el video musical de su último single, Positions, en el que interpreta a la nueva presidenta del país nortemericano y canta desde el despacho oval.

Positions es su primer sencillo en solitario después de sus exitosas colaboraciones con Social House en Boyfriend, Justin Bieber en Stuck With U y Lady Gaga en Rain On Me.

Para su nuevo single, Ariana volvió a trabajar con el productor musical Tommy Brown y la coautora Victoria Monét, ambos tras el éxito de Thank U Next; y además sumó al productor London on da Track y al compositor Nija Charle.

Positions es además el primer adelanto de su sexto álbum, cuyo lanzamiento se espera para fines de octubre.

En Twitter, la intérprete de God Is a Woman se hizo trending topic por parte de quienes piensan que sería una mejor presidenta que cualquiera de los dos candidatos a la Casa Blanca.

🔴 ÚLTIMA HORA Ariana Grande gana las elecciones y se convierte en la Presidenta de los Estados Unidos 🇺🇸 pic.twitter.com/x8P7iUnllA — Celopan✨ (@CelopanYT) October 23, 2020

nadie:

ariana grande: siendo mejor presidenta de lo que trump jamás será #POSITIONS pic.twitter.com/B2JCtaHGbh — 𝐬𝐚𝐫𝐚 ◟̽◞̽ (@saragleez_) October 23, 2020