Los pronósticos indican que este 2024 será un gran año para los fans de Ariana Grande.

Tras largas temporadas de sequía musical, este 12 de enero la artista volvió a incursionar en la música como solista.

Durante los últimos años, Grande dispuso que su voz sólo fuese oída mediante colaboraciones en sencillos ajenos, como fueron los -muy exitosos- remixes de Save Your Tears y Die for You, de The Weeknd.

Hasta ahora, su más reciente trabajo en solitario se remontaba a fines de 2020, con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio Positions.

¿Qué hizo Ariana Grande mientras se tomaba un break de la música?

A lo largo de aquella lejanía de los escenarios, la estadounidense de ascendencia italiana priorizó enfocarse en otros objetivos personales y artísticos.

En noviembre de 2021, sorprendió a sus seguidores con una nueva faceta al inaugurar su propia marca de cosméticos veganos, r.e.m beauty (que comparte nombre con una de sus canciones).

A mediados 2022, en tanto, se mudó a la capital del Reino Unido para comenzar las grabaciones de la versión cinematográfica de uno de los musicales insignias de Broadway: Wicked.

Cabe tener en cuenta que Grande no es ajena al histriónico mundo de las tablas; es más, fue allí donde desplegó las primeras raíces de su carrera musical. Cuando apenas tenía quince años, formó parte de 13: The Musical, también de Broadway.

La trama de Wicked se basa en una novela que fue publicada en 1995 como precuela de la historia que inspiró El Mago de Oz (1939), gran clásico de culto protagonizado por Judy Garland.

Según el New York Theatre Guide, la obra de teatro “trata de dos jóvenes brujas: Elphaba, de piel verde, y Glinda, rubia y guapa. Al principio no se agradan, pero pronto crean un vínculo improbable. El musical las sigue desde su amistad de niñas y explica cómo Elphaba se convirtió en la Bruja Mala y Glinda en la Bruja Buena“.

En el remake para la pantalla grande, la estrella de 30 años será quien guíe la varita mágica de benévola Glinda. Su vínculo emocional con el personaje es tal, que incluso se hizo un tatuaje en su honor.

La película tiene fecha de estreno en los cines de Estados Unidos para el 27 de noviembre de este año.

2024, el inicio de una nueva era: Todos los secretos de yes and I?

¿Qué sigue ahora para Ariana Grande, la cantante?

Las pistas parecieran estar en el videoclip que acompañó a su primer sencillo inédito en más de tres años.

Bajo la dirección de Christian Breslauer, la producción de yes and I? está inspirada en el video que Paula Abdul lanzó de su single Cold Hearted en 1988, cinco años antes de que Grande naciera.

Comienza con una tarjeta roja que, en la cara frontal, dice ag7 y 41.0359° N – 71.9545° W, y por el lado posterior: “Tu presencia ha sido exclusivamente solicitada”.

AG hace referencia a las iniciales de la artista y el número primo inmediatamente después no fue elegido al azar tampoco, pues insinúa su séptimo disco. En diciembre, la propia Grande confirmó su lanzamiento para este año, aunque no especificó fecha.

Las coordenadas, en tanto, dirigen a Montauk, Nueva York, ubicación en la que se rodó el filme Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) protagonizado por Jim Carrey y Kate Winslet.

Según el medio Billboard, este detalle sería un posible easter egg (huevo de pascua, en español) con alusión directa a la nueva temática estética y narrativa que caracterizará su próxima era musical.

Pero, ¿qué es un easter egg?

Este término se utiliza para hacer referencia a un elemento oculto situado estratégicamente durante una producción audiovisual para revelar algo al espectador, aclara Urban Dictionary.

En yes, and? la cantante y actriz dispone en sus propios términos de las críticas ajenas.

Cita de manera sarcástica diversos juicios y reproches, como aquellos dirigidos a su apariencia física -en la introducción, uno de los periodistas le comenta a su colega que Ariana “le agradaba más” cuando se peinaba de otra forma-, su tiempo fuera de la música -otro sostiene haber oído que “ahora le dio por incursionar en su propia línea de hummus artesanal”-, o rumores presentes en las redes sociales -tras la estupefacción que provoca en su acompañante al contar una historia de Grande que no sale en cámara, un sujeto reafirma: “Bueno, lo leí en Internet, así que debe ser cierto”-.

En más de cuatro minutos y medio de duración, el video muestra a la intérprete danzando coreográficamente junto a numerosos bailarines. Y al son de esperada nueva música de su autoría, se adueña de cualquier cotilleo con letras que dejan en claro “tus asuntos son tuyos y mis asuntos son míos”, y se suman a un pegajoso coro que invita a la resiliencia al repetir: “Sí, ¿y qué?”