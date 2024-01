El año 2024 apenas está iniciando y ya se comienzan a escuchar los nombres de los títulos más esperados para los próximos 12 meses en el cine.

Comedia, drama, suspenso, terror y animación. Dependiendo del gusto, desde enero hasta diciembre se esperan estrenos para todos los géneros.

A continuación, una larga lista -y ordenada por fecha- de más de 50 películas llamativas que podrás ver este año. Y hay buenas noticias: algunas incluso se estrenarán en formato streaming.

1. Night Swim (Aguas siniestras)

Estreno: 4 de enero de 2024 en Estados Unidos.

(Amélie Hoeferle, Kerry Condon, Wyatt Russell)

Una familia despierta a una aterradora presencia sobrenatural en la piscina del patio trasero de su nueva casa.

Dirigida por: Bryce McGuire.

La podrás ver en: Cines.

___________________

2. The Beekeper (Beekeper: Sentencia de muerte)

Estreno: 12 de enero de 2024 en Estados Unidos.



(Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons)

La brutal campaña de venganza de un hombre adquiere dimensiones nacionales cuando se descubre que solía ser agente de una poderosa organización clandestina conocida como “Los Apicultores” (The Beekepers).

Dirigida por: David Ayer (Suicide Squad, 2016)

La podrás ver en: Cines.

___________________

3. Mean Girls (Chicas pesadas)

Estreno: 12 de enero de 2024 en Estados Unidos.

(Reneé Rapp, Angourie Rice, Christopher Briney)

“Las plásticas” y Regina George vuelven en un remake musical de la comedia de 2004 protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried.

Dirigida por: Samanta Jayne y Arturo Perez Jr.

La podrás ver en: Cines.

___________________

4. Lift (Lift: Un robo de primera clase)

Estreno: 12 de enero de 2024.

(Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Úrsula Corberó)

Un ladrón profesional y su equipo de expertos planean un osado golpe: robar lingotes de oro de 500 millones de dólares a 12 mil metros de altura.

Dirigida por: F. Gary Gray (Straight Outta Compton, 2015)

La podrás ver en: Netflix.

___________________

5. Miller’s Girl

Estreno: 26 de enero de 2024 en Estados Unidos.

(Jenna Ortega, Martin Freeman)

Una escritora adolescente se involucra con su profesor de escritura creativa del colegio en un drama oscuro que examina las líneas borrosas de la conectividad emocional entre profesor y protegido, niño y adulto.

Dirigida por: Jade Bartlett.

La podrás ver en: Cines.

___________________

6. Argylle

Estreno: 2 de febrero de 2024 en Reino Unido.

(Dua Lipa, Henry Cavill, John Cena, Bryce Dallas Howard)

Una introvertida autora de novelas de acción se ve arrastrada al mundo de espionaje cuando los libros que escribe comienzan a parecerse demasiado a la realidad.

Dirigida por: Matthew Vaughn (Saga Kingsman)

La podrás ver en: Cines.

___________________

7. Madame Web

Estreno: 14 de febrero de 2024 en Estados Unidos.

(Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts, Adam Scott)

Spin-off de Spider-Man basado en Marvel Comics. Una paramédica de Manhattan, llamada Cassandra “Cassie” Webb, descubre que posee el don de la clarividencia y se ve obligada a enfrentar su pasado.

Dirigida por: S.J. Clarkson.

La podrás ver en: Cines.

___________________

8. Bob Marley: One Love (Bob Marley: La leyenda)

Estreno: 14 de febrero de 2024 en Estados Unidos.

(Kingsley Ben.-Adir, Lashana Lynch, James Norton)

Biografía (biopic) sobre la vida y obra de Bob Marley, el legendario cantante de reggae.

Dirigida por: Reinaldo Marcus Green (King Richard, 2021)

La podrás ver en: Cines.

___________________

9. Drive-Away Dolls (Dos chicas a la fuga)

Estreno: 23 de febrero de 2024 en Estados Unidos.

Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Pedro Pascal

Dos amigas se enfrentan a una seguidilla de obstáculos y delincuentes tras improvisar un viaje en auto por la carretera para llegar a Tallahassee, Florida.

Dirigida por: Ethan Coen (El gran Lebowski, 1998)

La podrás ver en: Cines.

___________________

10. Dune: Part Two (Duna: Parte dos)

Estreno: 29 de febrero de 2024 en Estados Unidos.

(Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh)

El duque Paul Atreides se une a los Fremen y comienza su entrenamiento para convertirse en Muad’Dib, mientras trata de evitar el terrible futuro que ha previsto: una guerra santa en su nombre, esparciéndose por todo el universo conocido.

Dirigida por: Denis Villeneuve (Dune, 2021)

La podrás ver en: Cines.

___________________

11. Spaceman (El astronauta)

Estreno: 1 de marzo de 2024.

(Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, Wilmer Valderrama)

En plena misión, un astronauta se da cuenta de que su matrimonio podría no sobrevivir a la crisis que atraviesa y acepta la ayuda de una misteriosa criatura milenaria que encuentra merodeando su nave desde las sombras.

Dirigida por: Johan Renck.

La podrás ver en: Netflix.

___________________

12. Damsel (Damisela)

Estreno: 8 de marzo de 2024.

(Millie Bobby Brown, Nick Robinson, Angela Bassett)

Una obediente damisela acepta casarse con un apuesto príncipe, sólo para descubrir que la familia real la ha reclutado como sacrificio para pagar una antigua deuda.

Dirigida por: Juan Carlos Fresnadillo.

La podrás ver en: Netlix.

___________________

13. Kung Fu Panda 4

Estreno: 8 de marzo de 2024 en Estados Unidos.

(Jackie Chan, Jack Black, Angelina Jolie, Seth Rogen)

Tras seis años, regresa Po, el Guerrero Dragón. Esta vez, teniendo que enfrentarse no sólo a un antiguo rival, sino también a una nueva villana.

Dirigida por: Mike Mittchell (Shrek para siempre: El capítulo final, 2010)

La podrás ver en: Cines.

___________________

14. Imaginary (Imaginario: Juguete diabólico)

Estreno: 8 de marzo de 2024 en Estados Unidos.

(DeWanda Wise, Taegen Burns, Matthew Sato)

Una mujer regresa a la casa de su infancia para descubrir que el amigo imaginario que dejó atrás es muy real y no está feliz con que lo haya abandonado.

Dirigida por: Jeff Wadlow (Kick-Ass 2, 2013)

La podrás ver en: Cines.

___________________

15. Arthur the King (Arthur: El rey)

Estreno: 22 de marzo de 2024 en Estados Unidos.

(Mark Wahlberg, Simu Liu, Bear Grylls)

Basada en hechos reales. Cuenta la historia del sueco Mikael Lindnord, quien adopta a un perro callejero que lo siguió 700 kilómetros durante una carrera por la jungla ecuatoriana.

Dirigida por: Simon Cellan Jones.

La podrás ver en: Cines.

___________________

16. The American Society of Magical Negroes

Estreno: 22 de marzo de 2024 en Estados Unidos.

(Justice Smith, David Alan Grier)

Durante siglos, ha existido una sociedad oculta a plena vista, que trabaja en secreto para proteger a las personas de raza negra de cualquier daño.

Dirigida por: Kobi Libii.

La podrás ver en: Cines.

___________________

17. Mickey 17

Estreno: 29 de marzo de 2024 en Estados Unidos.

(Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette)

Para evitar que un clon sustituto ocupe su lugar, Mickey7, un robot “prescindible” es enviado a un gélido planeta para colonizarlo.

Dirigida por: Bong Joon-ho (Parasite, 2019)

La podrás ver en: Cines.

___________________

18. Ghostbusters: Frozen Empire (Ghostbusters: Apocalisis Fantasma)

Estreno: 29 de marzo de 2024 en Estados Unidos.

(Bill Murray, Finn Wolfhard, Paul Rudd)

Cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna, los Cazafantasmas nuevos y veteranos deben unir sus fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda Edad del Hielo.

Dirigida por: Gil Kenan (Monster House: La casa de los sustos, 2006)

La podrás ver en: Cines.

___________________

19. Godzilla x Kong: The New Empire (Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio)

Estreno: 12 de abril de 2024 en Estados Unidos.

(Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Dan Stevens)

Dos de los titanes que ahora dominan el mundo se reencuentran para un feroz combate contra una colosal, pero desconocida, amenaza que se oculta en el planeta.

Dirigida por: Adam Wingard (Godzilla vs. Kong, 2021)

La podrás ver en: Cines.

___________________

20. Disco, Ibiza, Locomía

Estreno: 19 de abril de 2024 en España.

(Blanca Suárez, Jaime Lorente, Alejandro Speitzer, Pol Granch)

Biografía (biopic) de la banda española Locomía. Un grupo de amigos llega a Ibiza a mediados de los años ’80 persiguiendo el sueño de dedicarse a la moda. Allí, los descubre un magnate de la industria musical que busca nuevos talentos para lanzar una banda.

Dirigida por: Kike Maíllo (Toro, 2016)

La podrás ver en: Por definir.

___________________

21. Civil War (Guerra Civil)

Estreno: 26 de abril de 2024 en Estados Unidos.

(Kirsten Dunst, Wagner Moura, Jesse Plemons, Nick Offerman)

Un equipo de periodistas recorre un Estados Unidos distópico durante una guerra civil que se intensifica rápidamente y que se ha apoderado de toda la nación.

Dirigida por: Alex Garland (Ex Machina, 2014)

La podrás ver en: Cines.

___________________

22. Challengers (Desafiantes)

Estreno: 26 de abril de 2024 en Estados Unidos.

(Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist)

Tres tenistas jóvenes que se conocen desde la adolescencia compiten para ganar el mundialmente famoso Grand Slam, y reavivan viejas rivalidades dentro y fuera de los partidos.

Dirigida por: Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, 2017)

La podrás ver en: Cines.

___________________

23. The Ark and the Aardvark (El arca y el oso hormiguero)

Estreno: 30 de abril de 2024 en Estados Unidos.

(Aubrey Plaza, Miles Teller, Jenny Slate)

Sigue a un oso hormiguero marginado que se convierte en el reticente líder de un grupo de animales inadaptados.

Dirigida por: John Stevenson (Kung Fu Panda, 2008)

La podrás ver en: Cines.

___________________

24. The Idea of You (La idea de ti)

Estreno: 3 de mayo de 2024 en Estados Unidos.

(Anne Hathaway, Nicholas Galitzine)

Basada en la novela del mismo nombre publicada en 2017 por Robinne Lee. Cuenta la historia de una madre de 40 años, que lleva a su hija de 16 a Coachella, a petición de su exmarido. Allí, entabla una relación con el vocalista de una banda.

Dirigida por: Michael Showalter (The Eyes of Tammy Faye, 2021)

La podrás ver en: Prime Video.

___________________

25. The Fall Guy (Profesión Peligro)

Estreno: 3 de mayo de 2024 en Estados Unidos.

(Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson)

Remake inspirado en la serie de televisión de los años ’80. Un doble de Hollywood trabaja como cazarrecompensas para sobrevivir.

Dirigida por: David Leitch (Deadpool 2, 2018)

La podrás ver en: Cines.

___________________

26. Back to Black

Estreno: 10 de mayo de 2024.

(Marisa Abela, Eddie Marsan, Jack O’Connell)

Biopic inspirada en la vida y obra de Amy Winehouse, la destacada cantante de jazz que amasó fama mundial y falleció en 2011, a los 27 años, a causa del consumo de alcohol y las drogas.

Dirigida por: Sam Taylor-Johnson (Cincuenta sombras de Grey, 2015)

La podrás ver en: Cines.

___________________

27. IF (Amigos imaginarios)

Estreno: 17 de mayo de 2024 en Estados Unidos.

(Ryan Reynolds, John Krasinski, Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge)

Una niña que está atravesando una situación difícil comienza a adoptar los amigos imaginarios de personas que los dejaron de lado al crecer.

Dirigida por: John Krasinski (Un lugar en silencio, 2018)

La podrás ver en: Cine.

___________________

28. The Garfield Movie (Garfield: Fuera de casa)

Estreno: 24 de mayo de 2024 en Estados Unidos.

(Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult)

Tras una inesperada reunión con su desaparecido padre, Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas.

Dirigida por: Mark Dindal (Las locuras del emperador, 2001; Chicken Little, 2005)

La podrás ver en: Cines.

___________________

29. Furiosa: A Mad Max Saga (FURIOSA: De la saga Mad Max)

Estreno: 23 de mayo de 2024 en Estados Unidos.

(Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth)

Precuela de Mad Max: Furia en la carretera (2015). Cuando el mundo se derrumba, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una horda de motoristas liderada por Dementus. señor de la guerra.

Dirigida por: George Miller (Saga de Mad Max desde 1979)

La podrás ver en: Cines.

___________________

30. Kingdom of the Planet of the Apes (El Planeta de los Simios: Nuevo reino)

Estreno: 24 de mayo de 2024 en Estados Unidos.

(Freya Allan, Peter Macon, Kevin Durand)

Muchos años después del reinado de César, un joven simio emprende un viaje que lo llevará a cuestionar todo lo que le han enseñado sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de primates y humanos.

Dirigida por: Wes Ball (Saga de The Maze Runner)

La podrás ver en: Cines.

___________________

31. Ballerina (John Wick)

Estreno: 7 de junio de 2024 en Estados Unidos.

(Keanu Reeves, Ana de Armas, Norman Reedus)

Primer spin-off de John Wick.

Dirigida por: Len Wiseman (Underworld, 2003)

La podrás ver en: Cines.

___________________

32. Inside Out 2 (Intensamente 2)

Estreno: 14 de junio de 2024 en Estados Unidos.

(Amy Poehler, Mindy Kaling, Maya Hawke, Phyllis Smith)

La adolescente Riley ahora experimenta nuevas emociones. Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Disgusto, que durante mucho tiempo han dirigido una exitosa operación, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola.

Dirigida por: Kelsey Mann.

La podrás ver en: Cines.

___________________

33. A Quiet Place: Day One (Un lugar tranquilo: Día uno)

Estreno: 28 de junio de 2024 en Estados Unidos.

(Emily Blunt, Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff)

Dirigida por: John Krasinski (Saga de The Quiet Place desde 2018)

La podrás ver en: Cines.

___________________

34. Despicable me 4 (Mi villano favorito 4)

Estreno: 3 de julio de 2024 en Estados Unidos.

Continuará la historia de Gru, su esposa y sus hijos adoptivos en la Liga Anti-Villanos.

Dirigida por: Patrick Delage y Chris Renaud.

La podrás ver en: Cines.

___________________

35. Deadpool 3

Estreno: 26 de julio de 2024 en Estados Unidos.

(Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Jennifer Garner, Emma Corrin)

Wolverine se está recuperando de sus heridas cuando se cruza con Deadpool y forman equipo para derrotar a un enemigo común.

Dirigida por: Shawn Levy.

La podrás ver en: Cines.

___________________

36. Borderlands

Estreno: 9 de agosto de 2024 en Estados Unidos.

(Cate Blanchett, Jack Black, Jamie Lee Curtis)

Comedia de acción y ciencia ficción basada en la serie de videojuegos del mismo nombre desarrollada por Gearbox Software.

Dirigida por: Eli Roth (Hostal, 2005)

La podrás ver en: Cines.

___________________

37. Speak No Evil

Estreno: 9 de agosto de 2024 en Estados Unidos.

(James McAvoy, Mackenzie Davis)

Remake norteamericano del filme danés de 2022. Una familia es invitada a pasar un fin de semana en una idílica casa de campo y lo que, se suponía, serían unas vacaciones de ensueño, se transforman en una pesadilla psicológica.

Dirigida por: James Watkins (Bastille Day, 2016)

La podrás ver en: Cines.

___________________

38. Alien: Romulus

Estreno: 16 de agosto de 2024 en Estados Unidos.

(Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux)

Los jóvenes de un mundo lejano deben enfrentarse a la forma de vida más aterradora del universo.

Dirigida por: Fede Álvarez (No respires, 2016)

La podrás ver en: Cines.

___________________

39. Kraven: The Hunter (Kraven: El Cazador)

Estreno: 30 de agosto de 2024 en Estados Unidos.

(Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe)

Basada en los cómics de Marvel. El inmigrante ruso Sergei Kravinoff se lanza en una misión para probar que es el mejor cazador del mundo.

Dirigida por: J. C. Chandor (Triple Frontier, 2019)

La podrás ver en: Cines.

___________________

40. Beetlejuice 2

Estreno: 6 de septiembre de 2024 en Estados Unidos.

(Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Belluci, Willem Dafoe)

Continuación de la comedia Beetlejuice de fines de la década de los 80, sobre un fantasma reclutado para ayudar a rondar una casa.

Dirigida por: Tim Burton (Beetlejuice, 1988)

La podrás ver en: Cines.

___________________

41. Transformers One

Estreno: 13 de septiembre de 2024 en Estados Unidos.

(Chris Hemsworth, Scarlet Johansson, John Hamm)

Una historia ambientada en Cybertron, hogar tanto de los Autobots como de los Decepticons. La película se centrará en la relación entre Optimus Prime y Megatron.

Dirigida por: Josh Cooley (Toy Story 4, 2019)

La podrás ver en: Cines.

___________________

42. Joker: Folie à Deux (Joker 2)

Estreno: 4 de octubre de 2024 en Estados Unidos.

(Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Robert de Niro)

Trama aún no confirmada, pero se espera que sea una continuación de la primera película del icónico villano de Batman. Además, Lady Gaga interpretará a Harley Quinn.

Dirigida por: Todd Phillips (Joker, 2019)

La podrás ver en: Cines.

___________________

43. Terrifier 3

Estreno: 25 de octubre de 2024 en Estados Unidos.

(David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam)

Art the Clown está listo para desatar el caos sobre los desprevenidos residentes del condado de Miles en Nochebuena.

Dirigida por: Damien Leone (Terrifier, 2016; Terrifier 2, 2022)

La podrás ver en: No definido.

___________________

44. Paddington in Peru (Paddington en Perú o Paddington 3)

Estreno: 8 de noviembre de 2024 en Reino Unido.

(Antonio Banderas, Olivia Colman, Rachel Zegler)

Sigue a Paddington y a la familia Brown cuando en su visita a la tía Lucy en Perú luego de que un misterio los envíe a la selva amazónica y a las montañas del país sudamericano.

Dirigida por: Dougal Wilson

La podrás ver en: Cines.

___________________

45. Gladiator 2 (Gladiador 2)

Estreno: 22 de noviembre de 2024 en Estados Unidos.

(Russell Crowe, Pedro Pascal, Denzel Washington, Paul Mescal)

Drama histórico épico que llegará como la continuación de la premiada película del año 2000.

Dirigida por: Ridley Scott (Gladiador, 2000)

La podrás ver en: Cines.

___________________

46. Wicked

Estreno: 27 de noviembre de 2024 en Estados Unidos.

(Ariana Grande, Ethan Slater, Michelle Yeoh, Cynthia Erivo)

Dirigida por: Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, 2018)

La podrás ver en: Cines.

___________________

47. The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim)

Estreno: 13 de diciembre de 2024 en Estados Unidos.

(Brian Cox, Miranda Otto, Luke Pasqualino)

La historia jamás contada del Abismo de Helm, cientos de años antes de la fatídica guerra. Narra la vida y los tiempos ensangrentados de su fundador, Helm Hammerhand, el rey de Rohan.

Dirigida por: Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: SAC 2nd GIG – Individual Eleven, 2006)

La podrás ver en: Cines.

___________________

48. Mufasa: The Lion King (Mufasa: El Rey León)

Estreno: 20 de diciembre de 2024 en Estados Unidos.

(Seth Rogen, Aaron Pierre, Billy Eichner, John Kani)

Simba, convertido en rey de las Tierras de la Manada, está decidido a que su cachorro siga las huellas de sus patas mientras exploran los orígenes de su difunto padre Mufasa.

Dirigida por: Barry Jenkins (Moonlight, 2016)

La podrás ver en: Cines.

___________________

49. Sonic the Hedgehog 3

Estreno: 20 de diciembre de 2024 en Estados Unidos.

(James Marsden, Ben Schwartz, Idris Elba)

Secuela de Sonic the Hedgehog (2020) y Sonic the Hedgehog 2 (2022). Acción y aventuras basadas en la serie de videojuegos publicada por Sega.

Dirigida por: Jeff Fowler (Saga de Sonic the Hedgehog desde 2020)

La podrás ver en: Cines.

___________________

50. Nosferatu

Estreno: 25 de diciembre de 2024 en Estados Unidos.

(Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson)

Nueva reinvención de la película de F. W. Murnau, de 1922.

Dirigida por: Robert Eggers (The Witch, 2015)

La podrás ver en: Cines.