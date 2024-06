Ariana Grande sobre Nickelodeon y acusaciones de abusos: “El ambiente necesita ser más seguro”

La cantante sostuvo que recordar su paso y analizar las cosas que tenía que hacer en el canal juvenil de televisión la hacen sentir "perturbada".

Hace un tiempo se estrenó el documental Quiet on set, el que abordó los abusos cometidos en contra de los actores por parte de los productores de Nickelodeon, donde trabajaron varios rostros famosos como Ariana Grande.

La cantante de 30 años fue invitada al podcast Podcrushed, donde habló sobre temas como su nueva música, partipación en películas y de su paso por Nickelodeon, uno de los testimonios más esperado por aquellos que siguen el caso.

Grande conversó todos estos temas con los animadores, entre ellos Penn Badgley, actor conocido por su papel en la serie de Netflix, You, y con quien de hecho coprotagonizó su más reciente video musical del sencillo The boy is mine.

Cuando Grande se refirió a los años en que interpretó a Cat Valentine para la televisión, mencionó que son recuerdos “que he vuelto a procesar con el tiempo”, ya que cuando era más joven veía todo con inocencia.

Con los años se dio cuenta de que, junto a sus compañeros de reparto, los hacían interpretar escenas sugestivas y que ellos habían sido “convencidos de que era algo cool sobre nosotros. Fue como si pusiéramos la envoltura con nuestro humor”.

Sin embargo, la intérprete de Yes, And? mencionó que hoy son imágenes que la mantienen “perturbada”, lo que la ha hecho reflexionar que “esos clips son como ‘maldita sea, ¿en serio?’ pienso, ‘si esa fuera mi hija’, ¿sabes?”.

Frente a esto, sostuvo que los jóvenes intérpretes necesitan mayor protección al momento de participar de producciones como en las que ella estuvo. “Creo que el ambiente necesita ser más seguro si los niños van a actuar, creo que debería haber terapeutas y creo que los padres deberían poder estar donde quieran”, afirmó.