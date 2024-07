Andy Summers recuerda paso de The Police por Viña 1982: “Eran tiempos difíciles” en Chile y Latinoamérica

En el marco de su próximo concierto en Santiago, el exintegrante de la banda inglesa revivió memorias de su primera visita a Chile junto a Sting y Stewart Copeland.

El legendario guitarrista de The Police, Andy Summers, habló con CNN Magazine sobre la que será su próximo concierto en Chile. ¿Dónde y cuándo? El centro de eventos Blondie, este próximo 8 de agosto.

Summers, quien fue parte del icónico trío autor de éxitos como Every Breath You Take, Message in a Bottle y Roxanne, llega con su banda Call The Police, dedicada a revivir la música de su grupo original.

Call The Police, compuesta por Summers y otros músicos que comparten una profunda admiración por el legado de The Police, busca capturar la esencia que hizo famoso al grupo británico.

“He pasado un buen tiempo con ellos. Somos una banda muy bonita (…) Yo, que vengo una de las mejores bandas de todos los tiempos, no quiero bajar el estándar. Así que, si estoy con ellos, es porque tienen el nivel que yo quiero y que ellos también quieren. Tienen una gran reputación”.

También reflexionó sobre el legado de The Police; que, con cinco álbumes de estudio, llegó a posicionarse en el número 70 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos según la revista Rolling Stone.

“Nadie entra una banda y trabaja duro para ser odiado. Se busca ser querido. Así que, afortunadamente, si tenemos una gran base de fanáticos, debemos haber hecho algo bien“, reflexionó el inglés de 81 años.

El guitarrista también destacó la química única que existía entre los miembros de The Police, una dinámica que cree que fue crucial para el éxito mundial de la banda.

Afirmó que era “el hecho de que teníamos un gran baterista (Stewart Copeland), yo soy bueno tocando la guitarra y Sting era un gran complemento siendo la cara visible con una voz única, que no se parecía a la de nadie más. Y si pones estos tres elementos juntos, tienes buenas canciones y ahí tienes la magia”.

¿Qué dijo Andy Summers de Chile?

Chile acogió a los miembros de The Police, juntos, por primera vez durante el Festival de Viña del Mar en 1982.

Summers recuerda que el show tuvo lugar “muy al comienzo de nuestras carreras y eran tiempos difíciles allá. En la mayor parte de los países de Latinoamérica eran tiempos difíciles. Éramos jóvenes y políticos, pero nos cuidaron mucho, así que estábamos como en nuestra propia nave espacial aparte”.

También trajo a la memoria que “en Argentina, Chile y Brasil nos acercábamos a la ventana para ver si todo estaba bien. No puedes adoptar una posición demasiado firme, porque no son tus asuntos. Puedes tocar tu música y eso es todo”.

En tanto, Call The Police se presentará el 8 de agosto en Chile y las entradas ya se encuentran disponibles a traves de Blondietickets.cl.