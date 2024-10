“La tristeza es como un regalo”: Andrew Garfield se emociona junto a Elmo, de “Plaza Sésamo”, al recordar a su madre fallecida

El intercambio entre Garfield y el icónico personaje infantil se viralizó en redes sociales, con muchos destacando la manera tan desgarradora como honesta en la que el actor de 41 años abordó su duelo. Su madre, Linda, falleció en 2019 a causa de un cáncer de páncreas.

Andrew Garfield se sinceró respecto a la pérdida de su madre, y lo hizo junto a un inesperado acompañante: Elmo, la famosa marioneta roja de Plaza Sésamo.

Durante una reciente aparición en el programa infantil, el actor de 41 años tuvo emotivo intercambio con el icónico personaje, y compartió sus sentimientos respecto al duelo de Linda, quien falleció en 2019 a causa de un cáncer de páncreas.

“Estoy pensando en mi mamá hoy. Falleció hace poco y simplemente la extraño mucho”, comenzó explicando la estrella que interpretó a Peter Parker en El sorprendente Hombre Araña (2012), luego de que Elmo le preguntase cómo se sentía.

“Lamento mucho escuchar eso, señor Andrew”, le respondió el personaje.“Está bien, no tienes por qué sentirte mal”, aclaró Garfield con rapidez, visiblemente emocionado. “De hecho, es bueno extrañar a las personas”.

Elmo is here to listen. Elmo loves you, Mr. Andrew Garfield! ❤️ #EmotionalWellBeing pic.twitter.com/rW86tR5Gof — Elmo (@elmo) October 18, 2024

“¿De verdad? Yo siempre me siento muy triste cuando extraño a la gente”, reflexionó Elmo.

“Yo también. Pero, ¿sabes algo? Esa tristeza es como un regalo. Es una cosa bonita de sentir, de alguna manera, porque el extrañar a las personas significa que de verdad las quisiste”, respondió el actor estadounidense.

Pero el actor no se detuvo ahí, y continuó compartiendo su visión en torno al duelo: “Cuando echo de menos a mi mamá, recuerdo todos los mimos que solía recibir de ella, todos los abrazos que me daba. Y de una forma rara, el extrañarla hace que me sienta cerca de ella”.

Y agregó: “Entonces, me hace feliz tener todos esos recuerdos de mi madre y la alegría que me provocó a mí, a mi hermano, a mi papá, y a todos a los que conocía. A todos los que tenía a su alrededor. Así que, cuando la echo de menos, recuerdo que lo hago porque me hizo muy feliz. Y entonces, puedo honrarla y extrañarla al mismo tiempo”.

Segundos después, confesó a Elmo que él era su personaje favorito de Plaza Sésamo y ambos compartieron algunas risas juntos.

¿Qué dijo Andrew Garfield a CNN sobre la muerte de su madre?

“Las cualidades más evidentes de mi mamá eran la gentileza, la amabilidad, la generosidad”, dijo Garfield hace algunas semanas a Anderson Cooper, de CNN, durante una reflexiva conversación en la tercera temporada del podcast All There Is with Anderson Cooper.

“En su cama de cuidados paliativos, estaba más preocupada por las enfermeras que por su propio dolor y malestar. Era esa clase de persona”, añadió.

Fue su madre, descrita por él mismo como creativa y sensible ante su angustia adolescente, quien primero le animó a explorar una carrera artística.

Cuando probó la interpretación, que Garfield comparó bromeando con “unirse al circo”, sintió que había encontrado su lugar. Le siguieron docenas de papeles en cine y televisión, dos nominaciones a los Oscar y una franquicia de superhéroes.

El último proyecto de Garfield, la película romántica We Live in Time, vuelve a tratar el tema del duelo. Florence Pugh y él interpretan a una joven pareja que debe vivir con un diagnóstico de cáncer.

“Hay una conciencia creciente de que el tiempo es corto y condicional y, por lo tanto, cada momento se siente muy sagrado (…). Es como una meditación sobre la brevedad y el carácter sagrado de la vida, y da la sensación de que cada escena es una escena de duelo”, explicó sobre la historia.

“Es una película hermosa, fue hermoso habitarla, y se siente reflexiva, muy sabia y muy llena de rabia también. Furiosa contra el hecho de que la luz se apague”.

Pero la luz de Garfield sigue encendida, aunque alterada, mientras se reconcilia con la vida sin su querida y británica “mamá”.

“Sé a ciencia cierta que esta es una vida corta, y que las cosas que importaban antes ya no importan. Y cuando digo que las cosas tienen un sabor distinto, es porque creo que ahora pueden saber mucho más dulces debido a la pena que he sentido, y también mucho más amargas”, dijo Garfield a Cooper.

“Mis sentimientos hacia el mundo actual, la política, la cultura, nuestra situación como comunidad, como comunidad global, pueden llenarme de mucha más amargura y rabia. Puedo sentir mucho más mi desesperación, mi desesperanza, y en la misma medida, puedo sentir un pozo de esperanza mucho más profundo”, analizó.