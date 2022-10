El artista Español Alex Ubago reveló la historia tras su mayor éxito, la canción Aunque no te pueda ver.

En conversación con El País, Ubago comentó que “es una historia que detrás no mucha gente conoce y aunque casi todo el mundo me relaciona mucho con Sin miedo a nada, Aunque no te pueda ver es mi canción más escuchada“.

La letra de esta melodía creada en 2004 dice:

Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo pero no está lloviendo

No es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos

Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés

Que si te falta el aliento, yo te lo daré, y si te sientes sola, háblame

Que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver

Aunque no te pueda ver.

“Es una canción que se convirtió en mucho éxito en Latinoamérica, se convirtió en una especie de himno y me di cuenta de que gran parte tenía que ver con que en todos estos países hay muchos inmigrantes por las situaciones sociales“, sostuvo el músico.

Ubago apuntó a que a las personas “no les queda más remedio que migrar y hay muchos que tienen seres queridos lejos y no los pueden ver y por eso muchos se sentían representados con esta letra”.

La canción también tiene otro significado: “Hay mucha gente que la ha interpretado pensando en alguien que no está en este mundo“, dijo.

Aun así, la verdad es que la melodía que escribió en la habitación de un hotel en México, durante la gira de su primer disco, es “una carta que le escribo a una persona a la que echo de menos porque llevo mucho tiempo sin verle”.

“Es para una de las personas más importante de mi vida y lo ha sido siempre. No es la única canción que le he escrito. Lo que esconde el mensaje es una carta que le escribo a alguien para decirle que la echo de menos”, reveló.