El cantante es sospechoso de haber cometido actos "del ámbito de los delitos sexuales y del suministro de sustancias narcotizantes", señaló Sommer, y agregó que la fiscalía no puede proporcionar en estos momentos más detalles para no poner en peligro la investigación y no poner en riesgo los derechos de Lindemann y de sus posibles víctimas.