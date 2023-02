La modelo Rubia Soares se refirió al comentario que Alejandro Fernández le dedicó tras recibir la Gaviota de Plata en el Festival de Viña, asegurando que “no le afectó” y que “fue chistoso“.

“Ay, pero qué guapa“, dijo el mexicano mientras se acercaba Soares. En ese contexto, el animador del evento, Martín Cárcamo, le preguntó si le temblaban las piernas, a lo que él que respondió que “algo me está temblando entre las piernas“.

En conversación con Radio Bío Bío, la modelo sostuvo que la gente “puede opinar lo que tenga ganas. Yo soy mucho más relajada en ese sentido y no pesco”. “La gente se pone como ‘no, es que la están denigrando’, pero no pasa nada (…). Para mí ese comentario no me afecta en nada“.

“Si las personas se lo tomaron mal, pucha, yo no. Es una anécdota, es chistoso. Todas las cosas se deben tomar con humor, uno no puede ser tan grave en la vida, con todo, si no se pelearía con todo el mundo, ¿o no?”, agregó.

En esta línea aseguró que es fanática de Alejandro Fernández y que disfrutó mucho del espectáculo que el “potrillo” dio en la Quinta Vergara. “Estaba muy emocionada, porque además me encanta él. Yo estaba detrás del escenario coreando todas las canciones porque me encanta (…) Fue súper divertido y me cayó súper bien”.

La modelo también compartió un video del momento con la frase “Alejandro Fernández demostrando todo su caudillismo espartano, no importándole en lo absoluto lo que piensen las pañuelo verde jajajaja BASADO“.