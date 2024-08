Aerosmith anuncia su retiro de las giras por temas de salud de Steven Tyler

Mediante un comunicado en sus redes sociales la legendaria banda dio a conocer la "dolorosa, pero necesaria decisión" que han tenido que tomar ante los efectos de una lesión en las cuerdas vocales de Tyler.

(CNN) — Es el fin de una era para la icónica banda de rock responsable de éxitos como Dream On, Love in an Elevator y Janie’s Got a Gun.

En un anuncio en su cuenta oficial de Instagram, así como en las redes sociales X el viernes, la banda Aerosmith informó a sus fans y seguidores que están tomando la “desgarradora y difícil, pero necesaria, decisión -como banda de hermanos- de retirarse de los escenarios de gira”.

El comunicado explicó que el líder Steven Tyler, cuya “voz es un instrumento como ningún otro”, todavía está lidiando con las secuelas de una lesión en las cuerdas vocales que sufrió el año pasado.

“Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a ser como era antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado”, se lee en el comunicado del viernes. “Lamentablemente, está claro que una recuperación completa de su lesión vocal no es posible”.

Lee también: Los principales estrenos en streaming para agosto 2024: Series, películas y documentales

A fines de septiembre pasado, la banda compartió que Tyler, ahora de 76 años, se había “fracturado la laringe”, lo que provocó que la banda pospusiera el resto de las fechas del año para su gira de despedida “Peace Out”, que originalmente se había anunciado en mayo de 2023.

Este abril, habían anunciado las fechas de la gira reprogramadas, que debían haber comenzado a mediados de septiembre y continuar hasta fines de febrero de 2025.

Al señalar en su declaración de esta semana que “siempre han querido volarles la cabeza al actuar”, Aerosmith compartió que “ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música se convierta en parte de la suya. En cada club, en cada gira masiva y en momentos grandiosos y privados, nos han dado un lugar en la banda sonora de sus vidas”.

Aerosmith, liderada por Tyler, se formó originalmente en 1970 con Joe Perry, Ray Tabano, Tom Hamilton y Joey Kramer, y pronto Brad Whitford reemplazó a Tabano. La banda ganó cuatro premios Grammy y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001.