Un médico forense tailandés murió luego de contraer el COVID-19 mientras practicaba una autopsia a una víctima del virus, convirtiéndose en el primer caso registrado de transmisión de la enfermedad desde un cadáver.

El caso fue dado a conocer por un grupo de científicos tailandeses en un artículo de la revista Journal of Forensic and Legal Medicine, donde detallan que se trató de un practicante forense, cuya identidad y edad no trascendieron por privacidad. Señalaron que él se contagió con coronavirus mientras trabajaba en una morgue de Bangkok, la capital del país asiático.

De acuerdo al texto, escrito por Won Sriwijitalai (Centro Médico RVT en Bangkok) y Viroj Wiwanitkit (Universidad Médica de Hainan en Haikou, China), aún no existen estudios que aseguren cuánto tiempo sobrevive el virus en el cuerpo después de la muerte, y que esto se dificulta aún más dado que en Tailandia los protocolos no se siguen de forma rigurosa.

“Hay pocas posibilidades de que los profesionales de la medicina forense entren en contacto con pacientes infectados, pero ellos pueden tener contacto con muestras biológicas y cadáveres“, señalaron.

Sin embargo, recomendaron implementar procedimientos de desinfección propios de los quirófanos en las unidades de patología y forenses.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se trata de casos “raros” y que lo que se conoce hasta ahora es que “la mayoría de los agentes propagadores no sobreviven mucho tiempo en el cuerpo humano después de la muerte”.

